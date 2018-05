Stadt begrüßt Integrationsmanager

Mit dem Pakt für Integration zwischen dem Land und den kommunalen Landesverbänden soll die Integration der Geflüchteten in den Kommunen gestärkt werden. Das teilt die Stadt Bad Waldsee mit. Mit finanziellen Zuschüssen konnte die Stadt nach eigenen Angaben nun drei Integrationsmanagerinnen bei der Abteilung Ordnung und Soziales einstellen, die Johanniter wurden mit einem Anteil von 80 Prozent mit dem Integrationsmanagement für Bad Waldsee beauftragt. Yves Manzanza ist seit Januar für die Johanniter tätig. Am 1. März ist Charlotte Gruber und zum 1. April Melanie Bukowsky zum Team gestoßen. Anne Kneissle-Stöferle, die bisher schon als Sozialarbeiterin für einen Teil der Flüchtlinge zuständig war, nimmt diese Aufgabe anteilig nun ebenfalls als Integrationsmanagerin wahr.

In persönlichen Gesprächen sollen die jeweiligen Qualifikationen und Kompetenzen der Geflüchteten erhoben werden, die dann in individuelle Integrationspläne einfließen, so die Stadt in der Pressemeldung weiter. Ziel sei es, diese weiter zu entwickeln und den Betreffenden die nächsten Schritte im Hinblick auf Ausbildung, Arbeit und Wohnen aufzuzeigen. „Der qualifizierte Spracherwerb stellt hier sicherlich die erste Hürde dar. Daneben findet auch eine Sozialberatung bei verschiedensten Problemstellungen statt.“ Jeder Integrationsmanager hat laut Mitteilung seine festen Zuständigkeiten, so dass die Geflüchteten und die ehrenamtlich Tätigen wissen, an wen sie sich wenden können. Foto: Stadt