Stadt bedankt sich mit süßer Fasnetsüberraschung

Fasnetsleckereien haben Bad Waldsees Bürgermeister Matthias Henne und die Erste Beigeordnete Monika Ludy dem Leiter des städtischen Alten- und Pflegeheims Spital zum Heiligen Geist, Roland Haug, für alle Mitarbeiter überreicht. Sie sollen laut Pressemitteilung der Stadt „eine Nervennahrung in dieser schwierigen Zeit sein, aber auch den Dank und die Anerkennung vonseiten der Rathausspitze sowie des Gemeinderats widerspiegeln“, schreibt die Stadt. „Die großartige Arbeit, die hier geleistet wird, kann gar nicht hoch genug wertgeschätzt werden“, so der Bürgermeister. Ebenso überraschten Henne und Ludy laut Mitteilung die „Covid-Gruppe“, wie die Kontakt-Nachverfolgungsgruppe der Stadt genannt werde. Diese leiste ebenfalls großartige Arbeit, auch außerhalb der üblichen Arbeitszeit sowie am Wochenende. „Ganz herzlichen Dank“, so der Bürgermeister.