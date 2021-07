Stadt bedankt sich bei Ehrenamtlichen

Mit einem herzlichen Dankeschön und einem kleinen Geschenk haben Bürgermeister Matthias Henne und die Erste Beigeordnete Monika Ludy im Namen der Stadt Bad Waldsee, aber auch ganz persönlich, die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer der Corona-Impfstraße gewürdigt. Sie dankten den Männern und Frauen laut Pressemitteilung „für deren großen und unermüdlichen Einsatz und für das gute Miteinander.“ Über mehrere Wochen hinweg hätten sie in dieser Zeit ihre eigenen Interessen in den Hintergrund gestellt und zum Schutz aller Mitmenschen wertvolle Arbeit geleistet. Gerade in diesen Zeiten sei es besonders beachtenswert, dass es Menschen gebe, die sich zuverlässig, uneigennützig und tatkräftig füreinander einsetzen, so die Stadt. Dadurch trugen sie einen elementaren Teil zur Krisenbewältigung bei. „Durch Ihre Mithilfe, Ihren Optimismus und Ihre Kreativität konnten wir bereits 2000 Erst- und Zweitimpfungen anbieten. Auf dieses Ergebnis darf man zu Recht stolz sein“, so der Bürgermeister und die Erste Beigeordnete. Die Zweitimpfungen finden am Freitag, 6. August, und am Montag, 9. August, jeweils von 9.30 bis 12 Uhr in der Stadthalle statt. Es wird der Impfstoff des Herstellers Moderna verwendet. Wer Interesse an einer Erst- oder Zweitimpfung hat, darf sich gerne unter den Telefonnummern 07524/944555 oder 0151/16163712 melden. Foto: Brigitte Göppel