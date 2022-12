Stadt Bad Waldsee sucht Familienpaten

Die Stadt Bad Waldsee sucht weitere Familienpaten zur Unterstützung von Familien im Alltag. Landesweit gibt es bereits seit 2013 das große Netzwerk „Familienpatinnen und Familienpaten Baden-Württemberg“, dem sich auch Bad Waldsee angeschlossen hat. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Beide Seiten können von einer Patenschaft profitieren: Die Familienpaten schenken Zeit, Engagement und Lebenserfahrung und leisten so einen Beitrag zur Unterstützung einer Familie. Im Gegenzug dürfen sie das schöne Gefühl erfahren, in so einer Familie willkommen zu sein und schöne Momente mit ihr zu erleben.

Gesucht werden interessierte Menschen, die sich für diese ehrenamtliche Arbeit eines Familienpaten begeistern können. Alter, Geschlecht, soziale Herkunft oder Beruf spielen dabei keine Rolle. Was zählt, sind die Motivation, Erfahrung und die Bereitschaft, einer Familie zu helfen und sich gern mit den Kindern zu beschäftigen.

Die Dauer der Familienpatenschaft ist zeitlich befristet – nach Bedarf und Absprache zwischen Familienpate und der jeweiligen Familie. Die Schulungen bestehen aus drei Modulen und finden an drei Terminen mit jeweils drei Stunden Dauer sowie online statt.

Wer Interesse an einer Familienpatenschaft hat, ist eingeladen, sich bei Johanna Hess, Telefon 07524/941379 oder 0151/73081071, Mail: j.hess@bad-waldsee.de zu melden. Weitere Informationen und einen Link zum Erklärvideo gibt es online auf www.bad-waldsee.de/info/familienpaten