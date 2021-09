Stadt Bad Waldsee sucht Familienpaten

Die Stadt Bad Waldsee möchte Familien im Alltag unterstützen. Landesweit gibt es dazu bereits das „Netzwerk Familienpatinnen und Familienpaten Baden-Württemberg“. Es wurde im Jahr 2013 als begleitende Maßnahme zur Bundesinitiative „Frühe Hilfen“ vom Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg gegründet. Auch Bad Waldsee möchte sich nun diesem Netzwerk anschließen, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Die Idee der Familienpatenschaft sei es, Familien und Alleinerziehenden mit kleinen Kindern, die Entlastung und Unterstützung in ihrem Alltag benötigen, ehrenamtliche Hilfe zu bieten. Familienpaten schenken in erster Linie Zeit und Lebenserfahrung. Nach einem Kennenlernen mit der Familie werden mögliche Aufgaben besprochen. Diese können sein: Unterstützung des Familienalltags, Hilfe bei Behördengängen, kurzzeitige Kinderbetreuung, Begleitung der Kinder zu Kursen (etwa zu einem Schwimmkurs), gemeinsames Spielen oder Anregungen von Freizeitaktivitäten. Die Familienpaten sollen die Familien ein- bis zweimal pro Woche für eine Dauer von sechs bis zwölf Monaten – gegebenenfalls auch länger – unterstützen. Die Patenschaften sind also zeitlich begrenzt und die Möglichkeiten der Unterstützung sind dabei vielfältig und werden individuell auf die Situation zugeschnitten.

Familienpaten bieten aber auch emotionale Unterstützung durch Zuhören und Dasein. Die ehrenamtlichen Familienpaten sollen dabei allerdings keine professionelle Betreuung ersetzen, sondern sind eher als Hilfe zur Selbsthilfe gedacht.

Die Ehrenamtlichen werden mit dieser Aufgabe nicht alleine gelassen. In Bad Waldsee hat sich Johanna Hess, Mitarbeiterin der Stadt Bad Waldsee, zur sogenannten Koordinatorin für das Projekt ausbilden lassen, um als wichtige Vermittlerin zwischen Familien und ehrenamtlichen Familienpaten fungieren zu können.

Die Familienpaten werden vor ihrem Ehrenamtseinsatz in den Familien umfassend geschult. Den Freiwilligen wird die beste Basis für ihren Einsatz vermittelt. Bei der hochwertigen Ausbildung zum Familienpaten steht die Koordinatorin zur Seite.

Zum Ende der Ausbildung der ehrenamtlichen Familienpaten wird die Koordinatorin Familien suchen, die sich Unterstützung im Alltag wünschen. Anschließend geht es in die so genannte Matching-Phase, in der genau geschaut werden muss, welcher Pate zu welcher Familie passt und andersrum. Natürlich haben beide Seiten hier ein Mitspracherecht und können Wünsche äußern.