Stadt Bad Waldsee schreibt Lärmaktionsplan fort und strebt weitere Messungen an

Der Gemeinderat hat am 29. Mai 2013 den Lärmaktionsplan Bad Waldsee beschlossen. Nach der Aufstellung muss der Lärmaktionsplan alle fünf Jahre überprüft werden, in Bad Waldsee steht dies seit 2018 an. Die Lärmkartierung der Hauptverkehrsstraßen wurde nach Angaben der Stadtverwaltung vom Land Ende 2018 abgeschlossen und im Jahr 2019 über die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg 2019 zur Verfügung gestellt.

Die Verpflichtung der Gemeinden zur Aufstellung und Überprüfung von Lärmaktionsplänen für besonders von Verkehrslärm betroffenen Gebieten ergibt sich laut Stadtverwaltung aus der Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm der Europäischen Union. Die europarechtlichen Vorgaben zur Lärmaktionsplanung seien in deutsches Recht umgesetzt. Die maßgeblichen Vorschriften enthalte das Bundesimmissionsschutzgesetz. Das Verfahren zur Lärmaktionsplanung sei für die Kommunen bindend. Derzeit laufe ein Vertragsverletzungsverfahren der europäischen Kommission gegen die Bundesrepublik Deutschland aufgrund der vorhandenen Defizite in der Lärmaktionsplanung. Daher haben die betroffenen Kommunen in Baden-Württemberg nach Angaben der Stadt regelmäßig dem Ministerium für Verkehr zum Stand der Lärmaktionsplanung und deren Überprüfung zu berichten. (kik)