Stadt Bad Waldsee präsentiert Fortschritte bei „Altstadt für Alle“

Wissenswertes aus erster Hand rund um das Projekt „Altstadt für Alle“ gibt es an diesem Samstag, 2. Oktober, zu erfahren. Die Stadtverwaltung lädt im Rahmen der jährlichen Bürgerinformation zu einem geführten Spaziergang ein, wie die Verwaltung in einem Presseschreiben mitteilt. Die Kleingruppen starten viertelstündlich zwischen 13 und 14 Uhr. Treffpunkt ist in der Hauptstraße, vor dem städtischen Bürgerbüro am Informationspavillon. Teilnehmer werden aufgefordert, die Corona-Regeln zu beachten und einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu den weiteren Teilnehmern einzuhalten.

Ziel: Volle Teilhabe aller Menschen

Was hat eine Sitzbank mit gesellschaftlicher Teilhabe zu tun? Ganz schön viel, so die Stadtverwaltung. „Zunächst ermöglicht sie Teilhabe allein dadurch, dass sie da ist. Sie verschafft Atempausen auf für manche anstrengenden Wegen, eine Pause im Schatten an heißen Tagen. Hier können Eltern ihr Kind auf dem Arm halten, Bekannte ein Schwätzchen halten, Ausflügler das Treiben genießen und Angestrengte verweilen. Die ,Altstadt für Alle’ braucht also auch ihre Bänke für alle.“

Besondere Bänke

Das Besondere nach Angaben der Verwaltung: Die Bänke seien speziell entwickelt worden, um auch neben ihrer eigentlichen Funktion ein hohes Maß an Barrierefreiheit zu bieten. Die Bänke seien möglichst einfach konstruiert worden, damit sich beispielsweise ein Blindenstock nirgends verhaken könne. Breite Seitenwangen sollen aber gleichzeitig dafür sorgen, dass man nicht aus Versehen dagegen läuft.

Zudem brauchen die Bänke laut Stadt eine Sitzhöhe, von der man auch wieder aufstehen könne. Und schließlich sollen die Bänke für möglichst viele Nutzer das richtige Angebot machen: Mal mit Rückenlehne, mal ohne, mal mit Armlehne, mal ohne.

Mobilitätsbänder sollen mehr Komfort bringen

Zum Gesamtkonzept „Altstadt für Alle“ gehören laut Stadt neben den Sitzbänken vor allem die Mobilitätsbänder, auf denen sich Mobilitätseingeschränkte sicher bewegen können und die auch für Kinderwagen und Stöckelschuhe mehr Komfort versprechen. Das Konzept reiche räumlich bis zu den so genannten Schnittstellen, also den Ankommenspunkten zur Altstadt: Barrierefreie Bushaltestellen, ein barrierefreier Anschluss des Parkplatzes Bleiche und geeignete Fahrradständer.

Neue Plätze zum Verweilen

Zudem entstehen „Plätzle“ zum Verweilen. „Sie laden ein, sich zu treffen und eine Pause zu machen. Damit gibt es mehr Raum für Begegnungen und das stärkt wiederum das Miteinander“, ist sich die Verwaltung sicher. Für die Bewohner und Gäste bedeute es ein umfassendes Netz barrierefreier Wege, neuer Aufenthaltsräume und eine intensive Grünvernetzung.

Ausblick: So geht es jetzt weiter

Im November werden nach Information der Stadtverwaltung der Ausschuss für Umwelt und Technik sowie der Gemeinderat von den Fachplanungsbüros und der Stadtverwaltung in öffentlichen Sitzungen über den aktuellen Stand der Planungen für die Bleichestraße und der Grabenmühle informiert. Im kommenden Jahr sind Straßensperrungen und geänderte Verkehrsführungen absehbar. Die Bleichestraße soll im Rahmen von „Altstadt für Alle“ barrierefrei umgestaltet werden. Zudem soll der neue Grabenmühlplatz ein Verbindungsstück zwischen der Bleichestraße und der Altstadt mit dem netzhaften Mobilitätsband werden.

Aufgrund der Arbeiten zur barrierefreien Umgestaltung der Bleichestraße wird es im kommenden Jahr zeitweise Sperrungen und Änderungen der Verkehrsführungen im Bereich der Bleiche, Hirschhof und Grabenmühlweg geben. Auch wird es aufgrund von Baustelleneinrichtungen und vorgezogenen archäologischen Untersuchungen zu (Teil-) Sperrungen auf der Grabenmühle kommen.