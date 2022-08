Stadt Bad Waldsee lädt zur Stadtseniorenfahrt ein

Die diesjährige Stadtseniorenfahrt der Stadt Bad Waldsee findet am Donnerstag, 15. September, statt und führt nach Blaubeuren zum Blautopf und in die Altstadt. Angesprochen sind alle Seniorinnen und Senioren mit Wohnsitz in Bad Waldsee ab Jahrgang 1957 und älter, heißt es in der Pressemitteilung.

Blaubeuren liegt umgeben von bewaldeten Höhenzügen und schroffen Felsen am Fuße der Schwäbischen Alb. Bekannt ist Blaubeuren für seinen mystischen Blautopf sowie für seine mittelalterliche Altstadt, übrigens eine der am besten erhaltenen im Südwesten, heißt es weiter in der Mitteilung.

Die Blaubeurer Gästeführerinnen und Gästeführer bieten einen bunten Blumenstrauß an möglichen Entdeckungen: Im Gerberviertel gewährt eine Gerberin Einblicke in ihre Arbeit; vor dem Urgeschichtlichen Museum zeigt ein Archäologe eiszeitliche Kunstwerke, die in den Höhlen im Achtal geborgen wurden. Im Klosterhof führt Bruder Gregorius zurück ins Mittelalter, als noch die Benediktiner im Kloster zu Hause waren – dort können Kleinode wie der Kreuzgang, die Brunnenkapelle und der spätgotische Hochaltar entdeckt werden. Im Kräutergarten stellt Schwester Fides die besonderen Heilwirkungen der Klostergartenkräuter vor, während am Blautopf ein erfahrener Höhlentaucher über den aktuellen Stand der Höhlenforschung berichtet. Als Krönung kann dort Mörikes leibhaftige Schöne Lau „getroffen“ werden. Bei der offenen Stadtführung berichten erfahrene Gästeführer Interessantes und Wissenswertes über Blaubeuren. Dabei können markante Sehenswürdigkeiten der wunderschönen Altstadt kennengelernt werden.

Nach dem Besuch in Blaubeuren geht es nach Reute in die Durlesbachhalle zum Beisammensein mit Bewirtung durch die städtischen Mitarbeiter.

Aufgrund der Entfernung zum Ausflugsziel ist die Abfahrt der Busse am Bleiche-Parkplatz bereits um 12.30 Uhr (Donnerstag, 15. September). Die genauen Abfahrtzeiten der Busse an den jeweiligen Haltestellen in Stadt und Ortschaften werden kurz vor der Fahrt bekannt gegeben, so die Stadtverwaltung. Die Rückkehr nach dem Abendessen in Reute ist in diesem Jahr etwas später, sie ist gegen 20 Uhr geplant.