Stadt Bad Waldsee geht mit mechanischen Fallen gegen Ratten vor

Hochmoderne Rattenfallen sind seit Montag im Stadtgebiet Bad Waldsee im Einsatz. Das teilt die Stadtverwaltung mit, nachdem die „Schwäbische Zeitung“ bereits im August über das zunehmende Rattenproblem aller Kommunen und die Lage in Bad Waldsee berichtet hatte.

Insgesamt sechs mechanische Fallen wurden nach Angaben der Stadt am Montag und Dienstag von der Firma Anticimex installiert. Die sogenannten „Smart Pipes“ reagieren mittels Sensoren auf Bewegung und Körperwärme und die Ratten werden effizient und giftfrei eliminiert. „Das System ist vollautomatisch und tötet die Nager schnell, sicher und tierschutzgerecht“, teilt die Stadtverwaltung weiter mit.

Die proaktiven Smart-Systeme senden laut Pressemitteilung automatisiert Daten und machen die Bekämpfung somit messbar. „Tatsachen statt Schätzung“, wird Frank Brestrich von Anticimex in der Mitteilung der Stadt zitiert. Werde die Falle nach einer gewissen Zeit nicht mehr ausgelöst, gelte der Abschnitt als rattenfrei und die „Smart Pipe“ könne in ein anderes Gebiet umgesetzt werden.

Appell an die Bürger

Die Stadtverwaltung weist in ihrer Mitteilung darauf hin, dass neben der regelmäßigen Kanalinspektion, Reinigung des öffentlichen Kanalnetzes und Einsatz der „Smart Pipes“, die Änderung des Verbraucherverhaltens bei den Bürgern die wichtigste Vorbeugemaßnahme gegen Rattenbefall sei. „Lebensmittelabfälle sind so zu beseitigen, dass sie nicht mehr für die tierischen Schädlinge zugänglich sind“, schreibt die Stadt in ihrer Mitteilung. Bezogen auf die Kanalisation bedeute dies: „Wer Lebensmittelreste über die Kanalisation entsorgt, betreibt aktive Rattenfütterung.“