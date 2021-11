Stadt Bad Waldsee erhöht Preise für das Mensa-Essen

Die Preise für das Essen in der Waldseer Schulmensa werden erstmals nach zehn Jahren angehoben. Dies habe der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung am 25. Oktober einstimmig beschlossen, wie Bürgermeister Matthias Henne bei der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschuss informierte.

Schülerinnen und Schüler bezahlen danach ab Montag kommender Woche (22. November) künftig 4,60 Euro statt 3,90 Euro für das Mittagessen – Lehrkräfte sowie weitere Mitarbeitende des Schulzentrums sechs Euro. Das Dessert schlägt mit 40 Cent zu Buche und wer von der neuen Möglichkeit der Vorbestellung zum nachhaltigeren Umgang mit Lebensmitteln (SZ berichtete) keinen Gebrauch macht, muss 50 Cent Aufschlag berappen.

In einem Schreiben des Rathauses an die Schulen wird diese Preiserhöhung nach Neuausschreibung der Verpflegungsleistungen für die Mensa mit der Erhöhung der Lebensmittelpreise begründet. Einen Preisnachlass in Höhe von 20 Prozent wird die Stadt Familien mit mindestens drei Kindern auf Antrag auch weiterhin gewähren.