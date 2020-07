Stadt Bad Waldsee bittet um Rückschnitt von Hecken und Sträuchern

Die Stadt Bad Waldsee bittet die Bürger, auf den vorgeschriebenen Rückschnitt von Hecken und Sträuchern zu achten. An Straßenkreuzungen und Einmündungen dürften laut Pressemitteilung Hecken und Sträucher zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit nicht höher als 70 Zentimeter von der Fahrbahnoberkante sein.

Insbesondere verweist die Stadtverwaltung auf das Freischneiden von Laternen und Verkehrsschildern, damit diese immer zugänglich sind.

Das Wachstumswetter in diesem Sommer, mit seiner Mischung aus ausreichend Niederschlag und Sonnenschein, hat laut Mitteilung der Stadt dazu geführt, dass Äste und Zweige von Bäumen, Sträuchern und Hecken in Geh- und Radwege sowie in Fahrbahnen hineinragen und damit den öffentlichen Verkehrsraum einengen.

Besonderes Augenmerk werde auf freie Gehwege gerichtet, die vor allem für Menschen mit Gehbehinderung, mit Kinderwagen, Kinder und nicht zuletzt für blinde Mitbürger von äußerster Wichtigkeit seien. Das Ausweichen auf die Fahrbahn durch zu schmale Gehwege sei vor allem an viel befahrenen Straßen nicht zumutbar. Auch die Müllabfuhr könne dadurch behindert sein, wenn die Fahrbahn zu eng werde.

Falls die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer nicht mehr gegeben sei, dürfe ein Rückschnitt auch innerhalb der Schonfrist nach dem Naturschutzgesetz erfolgen.

Darüber hinaus bittet die Stadt, erhebliche Lärmbelästigungen durch Haus- und Gartenarbeiten ab abends 20 Uhr und vor dem Morgen um 7 Uhr zu vermeiden.

Im prädikatisierten Kurortbereich von Bad Waldsee – die gesamte Kernstadt inklusive der Wohngebiete Frauenberg, Eschle sowie aller weiteren Wohngebiete der Zentralstadt und Steinach – dürften auch von 12.30 Uhr bis 14 Uhr solche Haus- und Gartenarbeiten nicht getätigt werden.