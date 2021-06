Stadt Bad Waldsee bietet weitere Vorort-Impfungen gegen Corona an

Für Bürgerinnen und Bürger von Bad Waldsee bietet die Stadt Ende Juni (in der Kalenderwoche 25 oder 26) nach Angaben der Verwaltung ein weiteres Vorort-Erstimpfangebot in der Stadthalle an – dieses Mal ohne Impfpriorisierung. Die Zweitimpfung würde dann Anfang August stattfinden.

Dies sei auch dank der Unterstützung durch das mobile Impfteam Ravensburg (MIT) und des Zentralen Impfzentrums Ulm (ZIZ) sowie ehrenamtlichen Helfern und Mitarbeitern der Stadtverwaltung gelungen, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Es seien mehr als 150 Impfdosen des Impfstoffs Moderna zugesagt worden.

Wer bisher noch keinen Impftermin erhalten konnte, kann sich laut Stadt ab Mittwoch, 16. Juni, 9 Uhr, bis Montag, 21. Juni, bei der Stadtverwaltung unter Telefon 07524/94-4555 für eine Impfung anmelden. Die Stadt bitte um etwas Geduld, falls die Anrufer nicht sofort durchkommen. Das Telefon sei vom 16. Juni bis 21. Juni immer von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr für die Terminvereinbarungen mit einer Person besetzt.