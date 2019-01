St. Johannes Baptist wird wieder geöffnet

Für die katholische Kirchengemeinde Haisterkirch bedeutet die Wiedereröffnung ihres Gotteshauses nach etwa neunmonatiger Sanierungs- und Restaurierungsphase ein großes Ereignis. Dieses soll jetzt gebührend mit einer Festwoche gefeiert werden. Eingeladen sind dazu Christen aus der ganzen Seelsorgeeinheit. Am Sonntag, 13. Januar, wird um 13.30 Uhr die Festfolge mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist ihren Anfang nehmen.

Mitgestaltet wird die Eucharistiefeier vom Kirchenchor, Musikverein und Singkreis. Wie es sich bei solch einem festlichen Anlass geziemt, wird nach dem Gottesdienst im Klosterhof zu einem geselligen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen eingeladen. Am selben Sonntagabend wird der festliche Reigen um 17 Uhr mit einem geistlichen Konzert des Kirchenchors Reute-Gaisbeuren fortgesetzt. Bei diesem Konzert wirken auch Instrumentalisten mit.

Am Mittwoch, 16. Januar, folgt um 9.30 Uhr ein weiterer besonderer Gottesdienst, bei dem auch die Krankensalbung gespendet wird. Um 19.30 Uhr wird in der Pfarrkirche Dr. Michael Hartmann vom Bibelwerk Stuttgart eine Einführung in das Lese-Jahr C geben und über den Evangelisten Lukas referieren. Am Freitag, 18. Januar, gibt es um 19 Uhr ebenfalls in der Pfarrkirche ein Konzert von der Brass-Band Oberschwaben-Allgäu. Mit ihren Melodien und Rhythmen werden die Bläser der Festwoche eine besondere musikalische Note schenken.

Höhepunkt und Abschluss der Festwoche wird dann der 20. Januar sein. Auch dieser Sonntag wird eine besondere Prägung haben. Denn an einem Sonntag wurde noch nie der Sebastianstag, der „Haisterkircher Nationalfeiertag“, begangen.

Dieses Mal wird mit dieser Regel gebrochen, auch in Anbetracht des feierlichen Geschehens und des besonderen Anlasses. Der Festgottesdienst wird musikalisch begleitet vom Kirchenchor Haisterkirch und beginnt um 9 Uhr. Im Anschluss daran folgt die große Prozession hinauf zur Wallfahrtskapelle St. Sebastian, wo dann für Anliegen der Pilger gebetet und eine Andacht gehalten wird. Für die Pilger besteht an diesem Sonntag die Gelegenheit zur Einkehr in der Gemeindehalle Haisterkirch. Da in der Regel etliche Menschen am Sebastianstag nach Haisterkirch kommen, empfiehlt sich die Gemeindehalle als die bessere Lösung, wie sich schon letztes Jahr zeigte. Das Raumangebot ist wesentlich größer als im Klosterhof und es gibt es genügend Parkzonen.