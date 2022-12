St.-Elisabeth-Stiftung ehrt 31 Dienstjubilare

Die St.-Elisabeth-Stiftung hat ihre Dienstjubilare des Jahres 2022 geehrt. 31 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Teilhabe und Inklusion, Altenhilfe und Hospize, den Sozialstationen sowie der Stiftungszentrale wurden für 25- oder 40-jährige Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet.

Die Vorstände Andrea Thiele und Matthias Ruf sowie die Geschäftsbereichsleitungen der St.-Elisabeth-Stiftung begrüßten die Jubilare im Landgasthof Kreuz in Bad Waldsee. In seiner Begrüßungsrede dankte Ruf den Jubilaren für deren Treue und unermüdliches Engagement. „Seit Jahrzehnten prägen Sie durch Ihren Einsatz unsere Stiftung“, so Ruf. In Summe feierten 26 Personen ihr 25-jähriges Dienstjubiläum. Weitere fünf Personen blicken auf 40 Jahre Dienst am Menschen zurück. Mit einer Urkunde der St.-Elisabeth-Stiftung, einem Los der Aktion Mensch, einem Blumenstrauß und Ehrennadeln samt Urkunden des Diözesan-Caritas-Verbands wurden die Dienstjubilare beschenkt. „Sie blicken auf 25 oder sogar 40 Jahre Dienst am Menschen zurück. Sie, die Mitarbeitenden, sind die St.-Elisabeth-Stiftung“, betonte Ruf.

Die goldene Ehrennadel für ihr 40-jähriges Dienstjubiläum erhielten Ulrika Bareth, Roland Fundel, Sonja Haitz, Hildegard Kohler, Sibylle Oehmig (alle Teilhabe und Inklusion). Für 25 Jahre geehrt wurden Volker Braig, Marlene Ehe, Stephanie Gleinser, Marlene Hammer, Wolfgang Hartmann, Roswitha Maurer, Kerstin Mayer, Bettina Schefold, Oliver Segmiller, Horst Sonntag, Sabine Sonntag, Christian Stöhr, Sylvia Weber (Teilhabe und Inklusion); Veronika Hatzing, Evelin Hermann, Regina Holzmüller, Renate Kalaitzis, Irina Bauer, Claudia Maucher, Anja Scheifele (Altenhilfe und Hospize); Angela Gruber, Lisa Krattenmacher, Christine Noppenberger, Angelika Rimmele (Sozialstationen); Rainer Abt, Sandra Harr (Stiftungszentrale).