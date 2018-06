Stöcke werden immer beliebter

Die 58. Volkssporttage des Wandervereins „Gut Fuß“ Bad Waldsee-Haisterkirch haben am Wochenende wieder zahlreiche Wanderer angelockt. Start und Ziel war bei der Gemeindehalle in Haisterkirch. Ein bewährtes und engagiertes 32-köpfiges Helferteam um Helga Slansky sorgte an beiden Tagen für einen reibungslosen Ablauf und perfekten Service. Slansky ist ein Urgestein bei den Wanderfreunden und hatte dieses Mal für die Vorsitzende Ingrid Sonntag die Organisationsleitung übernommen. Heinz Sonntag, Ehemann der Vorsitzenden, zeichnete für die technische Leitung (Streckenführung) verantwortlich.

Dass sich vor allem so viele Senioren des Vereins für die Veranstaltung Zeit nehmen und verschiedene Dienste (Beschilderung, Streckenkontrolle, Küchendienste, Ausschank, Kartenausgabe und Bestempelung) gerne verrichten, wurde mehrfach mit Lob von teilnehmenden Wanderfreunden bedacht. Das hiesige Organisationsteam konnte die zweitägige Veranstaltung jedoch nur mit Nachbarschaftshilfe durch Wanderfreunde aus Aulendorf, Kehlen, Vogt und Mengen stemmen. Die Wanderer kamen aus der Ostschweiz, Vorarlberg, Bayern und vor allem aus Baden-Württemberg.

Bei angenehmen Temperaturen genossen die 650 registrierten Marsch- und Wanderfreunde – dazu kamen weitere Wanderfreunde ohne Karten – die prächtige hügelige Moränenlandschaft rund um den Haistergau vorbei an grünen Wiesen, Feldern und Wäldern.

Mehrheitlich wurde das gemütliche Wandern bevorzugt. Aber es gab durchaus auch Teilnehmer, die sich im Nordic-Walking-Tempo oder auch im zügigen Laufschritt auf die Sechs-, Zehn- oder 16-Kilometer-Strecken begaben.

Die kurze, bevorzugte Strecke führte zum Naherholungsgebiet Tannenbühl. Die längste ausgeschilderte Strecke endete bei Reichertshaus. Dorthin gelangten die Teilnehmer auf gut begehbaren Waldwegen hinweg über die Europäische Wasserscheide und vorbei an den Golfplätzen. An den Kontrollstationen wurden die Laufleistungen bestätigt, und zudem wurden auch dort Getränke angeboten.

„Bewegung ist das Wichtigste“

Aufgefallen ist, dass das Wandern mit Stöcken immer beliebter geworden ist. Überwiegend gehörten die Wanderer dem Seniorenalter an. „Bewegung ist halt das Wichtigste“, äußerte sich ein zügig vorbeimarschierender Senior.

Zur Mittagszeit am Sonntag war die Halle gut besetzt. Ortsvorsteherin Rosa Eisele richtete Grußworte an all die Wanderfreunde, die sich eingefunden hatten. Eisele erinnerte an die sonntäglichen Predigtworte von Pfarrer i. R. Josef Mattes. Er hatte Bezüge hergestellt zur „himmlischen“ und „ irdischen“ Heimat und dabei auch erwähnt, dass der Haistergau ja ein besonders prächtiger und gesegneter Teil des Oberlands sei, wo sich der Himmel bekanntlich mit der Erde berührt. Der spontane Beifall durch die Gäste bestätigte diese Aussage.

Mit Helga Slansky zeichnete die Ortsvorsteherin die größten teilnehmenden Wandergruppen aus. Sie bedankten sich ganz besonders bei allen Helfern und bei der DRK-Bereitschaft Bad Waldsee, die stets mit Einsatzwagen vor Ort war. Dieses Mal musste nur eine kleine Wunde am Finger einer Teilnehmerin mit einem Pflaster versehen werden.

Mit Präsenten wurden die Vereine mit der höchsten Teilnehmerzahl belohnt. Ganz vorne platzierten sich die Wanderfreunde aus Oberzell mit 54 Teilnehmern vor den Wanderfreunden aus Vogt (52), Kehlen (42), Mengen (40) und Aulendorf (37).

Sonderpreise gab es für Großgruppen mit mehr als 30 Teilnehmern. Dazu gehörten die Wanderfreunde aus Götzis (Vorarlberg) und die Wanderfreunde „Hochdorfer Schnaken“ aus Hochdorf bei Plochingen, die mit dem Bus angereist waren.