Spuren der Todesmärsche in Oberschwaben

Ende April haben sich die Ereignisse der Todesmärsche zum 75. Mal gejährt. Eugen Michelberger und Getrud Graf aus Hohentengen, engagiert beim Denkstättenkuratorium NS-Dokumentation Oberschwaben, haben seit 2013 nach Spuren in Oberschwaben gesucht. Die Ergebnisse haben sie in einem Artikel zusammengefasst. Auch Waldsee, Aulendorf sowie Ortsteile und Ortschaften spielen eine Rolle. Oftmals wurde den Häftlingen von den Einheimischen geholfen. Auszüge aus dem Bericht:

„Im April 1945 waren die Wege und Dörfer in Oberschwaben überfüllt mit Menschen auf der Flucht: Zivilpersonen, Ausgebombte, Ausbildungsgruppen aus NS-Einrichtungen, Teile der Wlassow-Armee, entflohene Fremd- und Zwangsarbeiter, Strafgefangene aus beweglichen Wehrmachtsgefängnissen, Männer der Organisation Todt, Angehörige und Funktionäre der NSDAP sowie Einheiten der Wehrmacht und SS-Truppen, die auf dem Rückzug andere Gruppen rücksichtslos auf Nebenwege abdrängten. Alle suchten dringend Verpflegung und wenigstens vorübergehend Unterkunft. Für die Einheimischen verschärfte sich die ohnehin knappe Versorgungslage immer mehr. Nach dem 18. April kamen die Häftlingsgruppen hinzu, die auf den Todesmarsch gezwungen worden waren“, heißt es in dem Artikel von Eugen Michelberger und Getrud Graf.

Die Todesmärsche

Wie Michelberger und Graf recherchiert haben, fehlten den Wachmannschaften für ihre Kolonnen (eine Kolonne umfasste 100 Mann, mit 20 bis 40 Wachmännern, begleitet von Hunden) Karten über den Verlauf der geplanten Strecken. „Sie kamen mit den Kolonnen unterschiedlich schnell voran, denn die Straßen waren blockiert von Luftangriffe erzwangen das Marschieren überwiegend bei Nacht. Verpflegung musste unterwegs ,organisiert’ werden. Die Häftlinge waren unzureichend bekleidet, viele hatten nur Holzpantinen oder gar kein Schuhe. Es war kalt, schneite und regnete viel. Häftlinge starben an Entkräftung. Der Befehl lautete: Wer nicht mehr kann, soll erschossen werden.“

Die Häftlingskolonnen kamen durch viele Orte in Oberschwaben, schreiben die beiden Autoren in ihrem Bericht. „In der Nähe von Aulendorf gelang Hans Günther Bonn (KZ Spaichingen) die Flucht. Er fand Unterschlupf bei Julius Haag, in Ratzenreute, einem kleinen Dorf zwischen Ostrach und Altshausen. Der Landwirt riskierte sein eigenes sowie das Leben seiner ganzen Familie und versteckte den bis zum Skelett abgemagerten jungen Mann in einer Zwischendecke seiner kleinen Schmiede. Julius Haag versteckte einen weiteren Häftling. Von ihm ist nur der Familiennamen Noach bekannt.“

Auch der Weiler Ehrensberg bei Haisterkirch wird erwähnt: „Drei Tage lang drängten sich die Kolonnen der fliehenden Schwarzwaldarmee über die Straßen des Oberlands und auch durch Haisterkirch nach Osten. Unter diesen Kolonnen befand sich auch ein Trupp KZ-Häftlinge. Einige brachen am Haisterkircher Berg zusammen, zwei wurden erschossen. Ein ungarischer Weinkaufmann konnte fliehen und wurde von einer Familie in Ehrensberg versteckt. Zum Dank dafür sandte er nach dem Krieg an diese Familie jedes Jahr zu Weihnachten eine Kiste Wein.“

Hilfsbereitschaft erfuhren die Häftlinge auch in Waldsee: „Zusammen mit anderen Kameraden setzte sich Paul Dupont bei Waldsee ab, nachdem Marschführer Seith ihnen nochmals dazu geraten habe, um ihr Leben zur retten. Er sei von einer Frau Braun in Waldsee aufgenommen worden, die ihn versteckte und verpflegte.“

In Haisterkirch wurde ebenfalls einem KZ-Häftling geholfen, wie die Recherchen der beiden Autoren ergaben. Helga Heinzelmann, geboren 1932, geborenene Gregg, versteckte und pflegte einen Mann, bis die französischen Truppen Haisterkirch erreichten. „Er konnte kaum noch gehen, taumelte, war bis aufs Skelett abgemagert.“ Unter der gestreiften Häftlingshose seien die Beinen von Schlagwunden übersäht gewesen. „Die französischen Soldaten bringen ihn ins Krankenhaus nach Waldsee. Dort wird er gesundgepflegt und von französischen Behörden dem ersten Transport zugeteilt, den sie nach Jugoslawien organisierten. Damit verliert sich seine Spur.“

Morde

Viele KZ-Häftlinge verloren auf den Todesmärschen ihr Leben. Auszüge aus dem Artikel: „Ein Bauer beobachtete, wie ein KZ- Häftling an der Straße von Altshausen nach Ebersbach hinter einen Holzstapel am Wegrand geschleppt wird. Ein SS-Mann erschießt ihn und lässt die Leiche vor Ort verscharren. Zwei weitere tote Häftlingen werden wenige Kilometer östlich Altshausen zurückgelassen.“

Aulendorf: Etwa zwei Stunden nach dem Durchzug eines Transports von KZ-Häftlingen werden östlich vom Ortsausgang an der Landstraße Leichen von KZ-Gefangenen gefunden, heißt es im Bericht weiter. „Sie liegen im Abstand von 100 bis 1000 Metern. Aussage von Augenzeugen: Die Männer stürzen vor Entkräftung zu Boden, bleiben liegen und werden von Wachmännern durch Genickschuss getötet.“

Bahnunterführung bei Unterurbach: „Deutsche Offiziere schießen auf zwei KZ-Häftlinge. Einer der Häftlinge ist sofort tot, der andere bleibt schwer verletzt liegen. Ein Mitglied des Werwolfs ermordet ihn kurz darauf. Unterurbacher Bürger begraben die Leichen an Ort und Stelle. 1948 werden die Toten exhumiert und nach Frankreich überführt. Es handelt sich um Auguste Bonal und Lucien Monjoin.

An der Straße von Haisterkirch nach Haidgau, ganz nahe der Kuppe, erschießen Wachmänner zwei KZ-Häftlinge. Am 2. Juni werden die Toten geborgen und auf dem Friedhof Haisterkirch beerdigt. 68 Jahre später kann ihre Identität ermittelt werden: Karl Panhans (Sudentenland) und Julius Spiegel (Schuhmacher aus dem Burgenland).“