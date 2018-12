Sprinter streift Opel beim Überholen

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag zwischen 16.45 und 17 Uhr auf der L 314 bei Bad Waldsee ereignet hat. Ein 49-jähriger Opelfahrer war laut Bericht auf der L 314 von Kimpfler aus kommend in Richtung Mennisweiler unterwegs gewesen, als er von einem schwarzen Sprinter überholt wurde. Als der unbekannte Sprinterfahrer wieder nach rechts einscherte, streifte er den Opel und fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 3000 Euro zu kümmern. Personen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Leutkirch unter Telefon 07561 / 84880 zu wenden.