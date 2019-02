Sprinter fährt auf VW auf

Ein Sachschaden von rund 6000 Euro ist beim Verkehrsunfall entstanden, der sich am Mittwoch gegen 13 Uhr auf der Landesstraße 285 ereignet hat. Ein 31-jähriger Sprinter-Fahrer befuhr laut Polizei die Landesstraße von Bad Waldsee in Richtung Aulendorf. Auf Höhe des Spätenhofs musste eine vor ihm fahrende VW-Fahrerin abbremsen, was der 31-Jährige vermutlich aus Unachtsamkeit zu spät erkannte und auf den VW auffuhr. Durch den Auffahrunfall wurde niemand verletzt.