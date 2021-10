Sprach-Kooperation der Realschule Bad Waldsee

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Realschule Bad Waldsee ist stolz und froh, durch das Kultusministerium die Genehmigung zur Einrichtung des Partnerschaftsprojekts DELF scolaire intégré A2 ab dem Schuljahr 2021-2022 erhalten zu haben. Dieses Projekt wertet das Fach Französisch an der Schule durch zusätzliche Möglichkeiten für Schülerinnen und Schüler weiter auf und macht es zukünftig noch attraktiver. Es handelt sich hierbei, wie auch schon bei dem bilingualen Zug, um ein Angebot, dass es so nicht an jeder Realschule gibt.

Folgende Möglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler ergeben sich hieraus:

Ab dem laufenden Schuljahr 2021/2022 wird die Realschule Bad Waldsee an der zentralen Prüfung „DELF scolaire intégré A2“ im Rahmen des regulären Französischunterrichts teilnehmen. Das bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 9 die schriftliche DELF-Prüfung als eine der vier Klassenarbeiten innerhalb des Französischunterrichts schreiben.

Die Schülerinnen und Schüler entscheiden sich im Anschluss individuell, ob sie eine mündliche Prüfung ablegen, die dann von zertifizierten Prüferinnen und Prüfern durchgeführt wird. Damit können die Schülerinnen und Schüler das weltweit anerkannte DELF-Diplom erwerben.

Bei Wahl dieser Option ist von den Schülerinnen und Schülern eine Aufwandsentschädigung von 20 Euro zu entrichten.

Die Teilnahme an „DELF scolaire intégré A2“ bietet viele Chancen: Französisch als wichtige Fremdsprache wird gestärkt;

die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, ihr Niveau in den einzelnen Kompetenzbereichen besser einzuschätzen:

das Ablegen der DELF-Prüfung ist für die Schülerinnen und Schüler eine sehr gute Vorbereitung auf die Kommunikationsprüfung und die schriftliche Prüfung in Klassenstufe 10;

des Weiteren haben die Schülerinnen und Schüler die Chance, ein Diplom zu erwerben, das lebenslang Gültigkeit behält und für sie bei künftigen Bewerbungen zum Nachweis einer (zweiten) Fremdsprache durchaus wertvoll sein kann.