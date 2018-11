Sportliches Fasnetsmotto in Bad Waldsee

Wenn Hunderte von Bürgern und Gästen am Sonntagmorgen auf die Hochstatt strömen und in dicht gedrängten Reihen stehen, dann eint sie alle das gemeinsame Verlangen nach dem Beginn der fünften Jahreszeit.

Am Sonntag um Punkt 11.11 Uhr bimmelte der Fasnetswecker von Ralf Zell, und zur Musik des Sammlervölkchens wurde erstmals nach 270 Tagen glückselig eingehängt und geschunkelt. Die Waldseer mit und ohne Dachauer Hut schunkelten mit den Kurgästen, und die Zunfträte nahmen Bürgermeister Roland Weinschenk in ihre Mitte und schunkelten auch. Erstmals auf dem Federlesbrunnen Platz genommen hat der neue Zunftrat Roland Haag. Seit nun 40 Jahren gibt es den Federlesbrunnen, und so freute sich Haag, dass er den Künstler René Auer am und auf dem Brunnen begrüßen konnte. Voller Spannung wurde natürlich die Verkündigung des kommenden Fasnetsmottos für das Jahr 2019 erwartet. Nun, es wird sportlich werden, und das nicht nur wegen der langen Fasnet: Das Motto lautet nämlich „Olympia in Rio, Peking und Pyeongchang, dieses Jahr ist Waldsee dran“. Während fröhlich weitergeschunkelt wurde, verteilten die als Bäckergesellen gewandeten Jungelfer das Martinsbrot. Die frischen Scheiben an Zopfbrot fanden bei den Zuschauern reißenden Absatz. Zunftmeister Roland Haag (links) steht erstmals neben Fasnetslader Ralf Zell auf dem Federlesbrunnen. Links daneben Künstler René Auer, der den Brunnen entworfen hat.

Foto: Dietmar Hermanutz