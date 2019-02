Sportliches Drei-Stunden-Programm bei der Seniorenfasnet in Bad Waldsee

Schon gut eine Stunde vor Beginn der Seniorenfasnet gab es einen Ansturm auf die besten Plätze im Gemeindehaus der katholischen Kirchengemeinde Bad Waldsee. Eingeladen dazu hatte wie in den Vorjahren der „Offene Seniorentreff“, eine Einrichtung beider Kirchengemeinden. Mit „AHA, AHA, AHA, in Waldsee ist Olympia“ stellte das Maskottchen Lydia als Olympia-Clown das Thema vor: „A bissle sportlich und au graziöös, unsre Fasnet wird pompöös.“ Udo und Eva Meier-Böhme brachten mit dem Waldseer Narrenmarsch die etwa 180 „Ü-60-Besucher“ sofort in Hochstimmung und gute Laune. Neben Pfarrer Thomas Bucher mischten sich auch zahlreiche Verantwortliche der kirchlichen Einrichtungen unter die Gäste. Wegen Krankheit und anderen Terminen gab es bei der Stadtverwaltung leider Fehlanzeige.

„Unser Sportarten sind keia – jucka und saua“

Getreu dem Motto begannen die Olympia-Hostessen Uschi Hirsch und Claudia Frick mit einem gekonnten Aufwärmtraining. Dieses war auch nötig, denn die Bühne betrat der dreifache Olympia-Sieger von 1958 Toni Sailer alias Ernst Wiest. Er überzeugte mit seinen 89 Jahren sowohl als Skilangläufer wie auch beim Aprés-Ski-Twist. „Mir sind alle über sechzig, unsere Sportarten sind nicht werfen – springen – laufen sondern keia – jucka und saua“, so begann Marga Oberhofer als weltbeste Olympia-Sporttrainerin ihren Vortrag in der Bütt.

Nicht ausgelassen wurde hier die Lokalpolitik. „Nächste Woche wird Geschwindigkeit trainiert, des flotte Ein- und Aussteiga in City-Bus ausprobiert. Mehr als achtzehn Sekunden solltet es halt it sei, denn hinter dem Bus standet die Autos schon in langer Reih.“ Zum Parken beim Bahnhof: „Mir sollet stella unser Auto auf den Parkplatz hinterm See, des saua zum Bahnhof wird dann bei Regen ganz schee. Helfen soll dann halt ein städtischer Lastenträger, der die Koffer trägt und trainiert für seine Karriere später“. Wohl in Abwesenheit wurde Alfred Maucher eine Goldmedaille zuteil. Mit dem Refrain „Heut a Fest und morgen a Fest und übermorgen wieder – und wenn er dann mal fertig isch, dann feiert er halt wieder“ wurde er als „städtischer Festlesbesucher“ gewürdigt.

Elegant und graziös brachten Inge Bendel, Lydia Ettenhofer, Claudia Frick, Roswitha Geiselmann, Uschi Hirsch, Uschi Menig und Marianne Schmid einen Bändertanz aufs Parkett. Beim Sportstammtisch stellte Franz Menig die Frage an Pfarrer Bucher, ob denn das Fußballspielen am Sonntag wohl Sünde sei. Dieser brauchte aber nicht lange überlegen: „Sicher nicht, doch so schlechten Fußball spielen wie du und Ernst Wiest, das ist eine Sünde.“ Anschließend benötigte Lydia Ettenhofer als Hochleistungssportlerin die gesamte Bühne. Dabei hatte ihr Ehemann Franz Menig als „Bierkrug-Sportler“ keine Muse beim Zeitunglesen. Lydia dehnte und streckte, legte einen Superstart beim Waldseer Lauffieber hin und überzeugte schließlich meisterhaft sowohl mit ihrem Hula Hopp-Reifen wie auch dem Hüpfseil.

Charlotte Moser hat die Lacher auf ihrer Seite

Alternativen zum Sport gab es beim Gedichtvortrag von Viktoria Ullrich. In Bad Waldsee könne man auch Olympia-Gold beim Spätzle schaben oder auch Krautkrapfen kochen erlangen. Ebenfalls Gereimtes hatte Charlotte Moser auf Lager. In flottem Outfit und ohne Brille hatte sie bei ihrem Auftritt die Lacher auf ihrer Seite. So nahmen die aufmerksamen Besucher der über 90-jährigen Dame es kaum ab, als sie verkündete: „Jetzt ist Schluss mit der Bühne, Viktoria Ullrich übernimmt künftig meinen Part.“ Ganz in Weiß trat Sitztanztrainerin Agi Jülkenbek jetzt in Aktion, bei so viel Beweglichkeit sieht man auch ihr die hohe Jahreszahl nicht an. Wie schließlich Bewegung im Wartesaal einer Arztpraxis aussehen kann, demonstrierten Patienten mit einer gemeinsamen Änderung der Fußstellung.

„Unser ganzes Leben gleicht einer Olympiade, nehmen wir alle Herausforderungen sportlich, dann winkt uns am Ende die Medaille“, lautete nach dem Drei-Stunden-Programm die Devise von Uschi Hirsch. Das Duo Meier-Böhme verstand es prächtig, mit schwungvollen Melodien und Gesang die Herzen der zahlreichen Gäste zu erfreuen.