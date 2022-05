Sportlicher Aufwärtstrend mit beständiger Vereinsführung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Mai hat der FV Bad Waldsee seine jährliche Jahreshauptversammlung abgehalten. Mit über 60 teilnehmenden Personen war die Versammlung gut besucht. Wolfgang Achberger, Vorstand Finanzen, führte in den zwei Stunden durch die Versammlung. Bereits zur Begrüßung, in welcher Bürgermeisterin Frau Ludy herzlich willkommen geheißen wurde, gab es erfreuliches zu vermerken. 518 Mitglieder zählte der reine Fußballverein zum 31. Dezember 2021 und durfte zudem eine positive Mitgliederentwicklung aus dem Pandemie-Jahr 2021 vermelden. Rechenschaft wurde nachfolgend von den einzelnen Ressortleitern abgelegt. Tanja Torresin berichtete von den Juniorinnen und Junioren, welche von den Bambini bis hin zur C-Jugend die Fußballschuhe schnüren. Dank der überragenden Leistung der vielen Trainer ist insbesondere die Freude zu verspüren, wieder gemeinsam auf dem Platz stehen zu können. Die B- und A-Junioren, Aktive Damen und Herren wurden nachfolgend im Rechenschaftsbericht von Jonas Teufel beziehungsweise Jürg Senger hervorgehoben. Eine Gemeinschaft ist erkennbar und so findet in Kürze ein Vereinsinternes Mixedturnier unter dem Motto „FVW 2025“ mit den von zuvor genannten Teams statt. Im nichtsportlichen Bereich gab es ein positives Finanzergebnis zu vermelden. Dies ist insbesondere auf die Mitgliedseinnahmen und die Sponsoren und Werbepartner zurückzuführen. Hier ging der Dank von Siegfried Teufel an alle Gönner des Vereins und versprach zugleich eine Änderung in der Bandenwerbung mit einem Full-Service-Angebot. Im Bereich Vereinsanlagen lag die Hoffnung nach wie vor auf den Gesprächen mit der Stadt, um das Thema Kunstrasen endlich zu lösen. Bei den Veranstaltungen war der Familientag eines der Highlights. Frau Ludy übernahm kurzfristig die Entlastung des gesamten Vorstands nebst Ressortleiter und machte auch zugleich die Neuwahlen. Alle offenen Posten konnten im Vorfeld neu besetzt werden. Die einzigen Änderungen betreffen das Ressort Öffentlichkeitsarbeit, welches zukünftig von Lars Wiest betreut wird, sowie die Vereinsanlagen, welche von Thomas Wild übernommen werden. Im Amt bestätigt und neugewählt wurden zudem Wolfgang Achberger (Vorstand Finanzen), Jürg Senger (Vorstand Sport), Jonas Teufel (Ressortleitung Sport), Siegfied Teufel (Ressortleitung Werbung), Simone Schranz (Ressortleitung Veranstaltungen) sowie die Kassenprüfer Michael Renz und Dieter Scholz.