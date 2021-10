Sportler zurück auf dem Podest

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Obwohl der Termin für den Herbstlauf coronabedingt sehr kurzfristig zustande kam, fand sich eine kleine Abordnung der TSV Reute Runners, um am Lauf des befreundeten SG Niederwangen teilzunehmen.

Neben vier Seniorinnen und Senioren, die sich die 10,55 km des Hauptlaufes vorgenommen hatten, waren auch drei Jugendliche mit dabei, die sich an den 5 km bzw. den 1,6 km versuchten.

Ein kräftiger Föhn beschehrte den Läufern viel Wind und fast schon hochsommerlich schweißtreibende Temperaturen. Dies hielt jedoch die Reute Runners allesamt nicht davon ab, sich einen Platz auf dem Siegerpodest zu sichern.

Die Platzierungen im Einzelnen: 1. Platz Lena Narrog (1,6 km 12 - 15 J.), 2. Platz Laurin Wolf (5 km Schüler), 3. Platz Luis Geray (5 km Schüler).

3. Platz Frauen gesamt und 1. Platz Karin Nowak (Altersklasse W50), 2. Platz Hubert Oberhofer (Altersklasse M65), 3. Platz Klaus Förderer (Altersklasse M65) und 2. Platz Manfred Borsutzky (Altersklasse M60).

Ebenso erfreulich war das Abschneiden von Paulina Wolf und Mario Karrer, die am selben Tag in Ulm über die 5-km-Distanz gestartet waren. Paulina übernahm nach Kilometer 4 die Führung bei den Damen und sicherte sich in soliden 18:22 min den Gesamtsieg. Auch Mario zeigte in 19:31 min ein beherztes Rennen.