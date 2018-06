Sportler laufen für eine Solaranlage

Sie sieht aus, wie ein kleines Vogelhäuschen - auf den ersten Blick. Mit dem zweiten Blick erfasst der Betrachter den gelbe Aufdruck auf dem Dach des kleinen Holzhäuschens und es wird klar: Das ist eine Spendendose der Neu-Ulmer Hilfsinitiative „Kinderchance und Handwerk 3000“, die Kindern in Guatemala eine Schulausbildung ermöglicht. Die Bad Waldseer Marathonläuferin Eva Hofmann unterstützt die Organisation schon seit zwei Jahren. Sie und ihr Mann Oliver sind Paten für zwei Kinder, die dort in den Kindergarten und zur Schule gehen. Um so mehr freuen sie sich, dass das Bad Waldseer Lauffieber die Initiative in diesem Jahr unterstützt. Die Spendenhäuschen stehen ab Gründonnerstag im Modegeschäft der Hofmanns, bei Spiel- und Schreibwaren Spies, in Die Stadtbuchhandlung und bei Poldi Sport und Mode.

„Wir haben spontan gefragt, ob sie für diese Jahr schon ein Projekt haben, das sie unterstützen, und die Kinderchance vorgeschlagen“, erklärt Eva Hofmann wie es zu der Lauffieber-Unterstützung kam. Es hat geklappt. Bei der Anmeldung zu einem der Wettkämpfe am 16. und 17. Mai, können die Teilnehmer ankreuzen, dass sie zusätzlich zur Anmeldegebühr freiwillig einen Euro spenden.

Dabei hat die Spendenaktion ein sehr konkretes Ziel: eine Solaranlage für Guatemala. Das Schul- und Berufsbildungsprojekt „Kinderchance und Handwerk 3000“ hat im Jahr 2000 mit einem Kindergarten und einer Grundschulklasse angefangen. Heute stehen auf dem Gelände in San Juan Sacatepéquez - rund eine Stunde von der Hauptstadt Guatelama-Stadt entfernt - Schulgebäude, sanitäre Anlagen, eine Lagerhalle und auch ein „Duschenhaus". Auf dessen Dach soll nun eine Solaranlage installiert werden. Das soll dem Schulzentrum, an das auch eine Berufsausbildung im Handwerk oder der Hauswirtschaft angeschlossen ist, zu mehr Unabhängigkeit verhelfen. Denn Wasser und Strom kosten das Projekt viel Geld. Die Solaranlage soll die Wasch- und Duschräume mit warmem Wasser versorgen, und Strom für Licht und eine Wasserpumpe liefern. „Bislang kommt das Wasser in Tanks per Laster“, sagt Eva Hofmann. Mit der Pumpe könnte Wasser aus dem Brunnen kommen.

Symbolisch haben die Hofmanns schon eine Solaranlage auf das Spendenhäuschen geklebt. Denn noch fehlen 12 000 Euro, um das Projekt zu realisieren. „Wenn jeder Waldseer einen Euro spendet, dann klappt`s“, sagt Hofmann.

„Solarrädle" für Solaranlage

Bereits im vergangenen Jahr haben die Hofmanns die Spendenbereitschaft der Waldseer kennengelernt. Damals hatten sie Sachspenden für die Kinderchance gesammelt. „Am Ende haben wir die Garage kaum noch zu bekommen“, erinnern sie sich. Deshalb ist sie zuversichtlich, dass sich die Spendendosen gut füllen. Zudem hat das Lauffieber mit der Firma Enerquinn aus Weingarten einen Unterstützer gefunden, der bereits 2500 Euro in Form von Ingenieurleistungen und Planungsexpertise gespendet hat. Weitere Aktionen, wie das „Solarrädle“ der Bäckerei Klink, folgen. Von Dienstag, 29. April bis Samstag, 17. Mai, geht ein Euro pro verkaufter Weckensonne an die Initiative. Am Energietag, 10. Mai, spendet das Eiscafé Fontana 40 Cent pro Eiskugel.

Die Hofmanns wollen selbst einmal nach Guatemala reisen und ihre Patenkinder besuchen. Und: „Wir würden auch gerne mal direkt vor Ort mit helfen“, sagt Eva Hofmann.