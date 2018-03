Sportkreis Ravensburg tagt in Bad Waldsee

Der Sportkreis Ravensburg hat am vergangenen Samstag in Bad Waldsee getagt. Vertreter der Sportvereine und der Sportverbände aus dem Landkreis Ravensburg kamen zu diesem „Parlament des Sports“, wie Ehrengast Landrat Harald Sievers den Sportkreistag nannte, zusammen. Alle vier Jahre findet diese Veranstaltung mit Rück- und Ausblick über Aktivitäten, Veränderungen, Ergebnisse und zukünftige Aufgaben statt. In der Stadthalle in Bad Waldsee hatten sich auch zahlreiche Ehrengäste aus Politik und Sport eingefunden. Zudem verabschiedete der Sportkreis mit Dieter Gmeinder und Rainer Lorch zwei verdiente Persönlichkeiten des Sports im Landkreis Ravensburg aus dem Sportkreisgremium.

Von den 280 000 Einwohnern des Landkreises Ravensburg werden 100 000 Menschen als Mitglieder in Sportvereinen betreut, geführt und gefördert. Deutlich wurde in den Grußworten, dass das Sportangebot der Vereine für etwa 32 000 Kinder und Jugendliche einen großen Wert auch hinsichtlich der Vermittlung sozialer Werte, der Erziehung zu einem guten Miteinander und zur Teamfähigkeit darstellt.

In ihren Grußworten betonten Landrat Sievers und Bad Waldsees Bürgermeister Roland Weinschenk unisono, welchen hohen Stellenwert sie dem Sport für Jung und Alt beimessen. Da hörte man Sätze wie: „Sport ist mehr als körperliche Betätigung“ oder „Die Ehrenamtlichen beweisen immer wieder: nicht die Ellenbogen sind unser wichtigster Körperteil, sondern Herz und Verstand.“

Bildungszeit für Ehrenamtliche

Rolf Schmid, Vizepräsident des Württembergischer Landessportbund (WLSB), lobte die gute und enge Zusammenarbeit mit dem Sportkreis Ravensburg. Er berichtete über anstehende Gesetzesvorhaben wie Bildungszeit für Ehrenamtliche, über den Solidarpakt mit dem Land zur Finanzierung von Vereinsmanagern, über moderne Administrations- und Marketingstrukturen sowie über die so wichtige Kooperation von Schulen und Vereinen.

Karlheinz Beck, Vorstands- und Präsidiumssprecher des Sportkreises, hat seit 2014 geschäftsführend die Führungsspitze des Sportkreises Ravensburg zusammen mit Eberhard Heurich und Uschi Riegger inne. Er sprach über Schwerpunktthemen, die auch im Berichtsheft 2018 aufgelistet sind. Die Erfüllung der Gesetzesvorgaben zum Kinder- und Jugendschutz sind etwa ein solches Thema und Beck bat die Vereinsvorsitzenden um Einhaltung der Auflagen und die Erteilung der benötigten Unterschriften dazu. Natürlich sei ihm bewusst, dass die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses für neben- und ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendarbeit tätigen Personen mit einem bürokratischen Mehraufwand verbunden sei. „Aber an der gesetzlichen Vorgabe kommen wir nicht vorbei.“ In der späteren Diskussion wurden dazu recht kritische Anmerkungen von Vereinsvertretern geäußert und die gesetzlichen Vorgaben als ein Hindernis bei der Gewinnung von Ehrenamtlichen bezeichnet. Beck bot die Hilfe des Sportkreises an und verwies auf dessen Handlungsempfehlung.

Die Entlastung der Vorstandschaft, Satzungsänderung und die Neuwahlen wurden zügih und einstimmig abgehandelt. Über Einnahmen und Ausgaben berichtete Josef Müller. Eine ordnungsgemäße Kassenführung bestätigten die Kassenprüfer Otto Mayer und Klaus Stocker.

Ehrennadel in Gold verliehen

Der Soprtkreis zeichnete zudem Rainer Lorch für seine langjährigen Verdienste um den Sport (Sportkreisjugend) und für sein hohes Engagement im Präsidium (zuständig für Internationales) mit der Goldenen Ehrennadel des Sportkreises aus. Dieter Gmeinder wurde zum Ehrenmitglied des Sportkreises ernannt. Er hatte schon 1983 Funktionen im Sportkreis übernommen und war zuletzt seit 16 Jahren als Vertreter der Vereine im Vorstand engagiert.

Die Veranstaltung wurde umrahmt von Darbietungen der Jumping-Gruppe der TG Bad Waldsee mit atemberaubenden Sprüngen, einem Show-Act mit „tanzenden“ Modellflugzeugen durch den Segelfliegerclub Bad Waldsee-Reute sowie einer Gesangseinlage des Duos „Janna“ mit Jan Herkommer, Gitarre, und Anna Auer, Gesang.