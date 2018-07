Sporthallenboden muss überarbeitet werden

Mitte Januar hätte die Gymnasiums-Sporthalle auf dem Döchtbühl wieder eröffnet werden sollen. Doch nun müssen die Schulen und die Sportvereine voraussichtlich bis Anfang nächster Woche warten. Der Boden der Halle wurde in den vergangenen Wochen erneuert. Risse und Unebenheiten hatten sich nach 40 Jahren Nutzung gebildet. Am Freitag, 14. Januar, hatte die Stadt Bad Waldsee den Boden abnehmen sollen. „Doch in der obersten Schicht befand sich Staub“, sagt Stadtbaumeisterin Andrea Denzel. „Deswegen musste die Firma die Schicht nochmal machen.“ Wie Schmirgelpapier hätte sich die Oberfläche angefühlt. „Das haben wir nicht abgenommen“, sagt Denzel.

Zwei weitere Wochen muss die Halle nun geschlossen bleiben. Die Stadt will Ende dieser Woche den Boden erneut abnehmen. Laut Denzel sieht es so aus, als würde der Termin eingehalten werden. Die Überarbeitung kostet die Stadt laut Denzel nichts, weil der Fehler offenbar bei der Firma liegt. Die Stadtverwaltung hat für den neuen Boden insgesamt rund 100 000 Euro veranschlagt.

Seit 6. Dezember geschlossen

Seit 6. Dezember ist die Gymnasiums-Sporthalle geschlossen. Die Schulen müssen ihren Sportunterricht verlegen oder ausfallen lassen. Friedrich Schmid, geschäftsführender Schulleiter der Schulen in Bad Waldsee, sagt: „Das ist nun ein Fall von höherer Gewalt. Was bleibt uns anderes übrig, als abzuwarten?“ Er würde es nicht so gelassen sehen, wenn Mathe, Deutsch oder Englisch ausfallen würden. „Wir behelfen uns entweder mit der Durlesbachhalle oder der Eugen-Bolz-Halle.“ An der Realschule würden beispielsweise pro Woche sechs Sportstunden ausfallen oder durch Mathe oder Englisch ersetzt werden. „Wir freuen uns, wenn die Halle wieder saniert ist – dafür nehmen wir das eben jetzt in Kauf“, sagt Schmid.

Die Sportvereine müssen sich ebenfalls Ausweichmöglichkeiten suchen. Nachmittags und abends trainieren unter anderen die Turngemeinde, der Fußballverein Bad Waldsee und der Sportclub Michelwinnaden in der Gymnasiums-Sporthalle. Ein Teil der Stunden können ebenfalls durch die Nutzung der Eugen-Bolz-Halle aufgefangen werden. „Die Handballer gehen jetzt in die Döchtbühlhalle, was allerdings nicht befriedigend ist, da die Halle zu klein ist“, sagt Werner Gros, Vorsitzender der Sportgemeinschaft. Die Fußballer müssten dagegen ihr Training ausfallen lassen – oder nach draußen gehen. „Für mich war das sowieso der falsche Zeitpunkt für die Sanierung, weil unklar war, was unter dem Boden noch herauskommt“, sagt Gros. Ursprünglich war unklar, ob auch der Unterboden ausgetauscht werden muss. Dies war allerdings nicht der Fall. Dann hätten sich die Arbeiten vermutlich verzögert. So hatte die Stadt mit sechs Wochen für die Sanierung gerechnet. Nun werden es acht. Gros hätte sich die Arbeiten im Frühjahr oder später gewünscht. Dann wären die Vereine nicht mehr so stark auf die Halle angewiesen gewesen. Denzel sagt: „Die Sicherheitsmängel waren zu groß – sonst hätte ich die Halle schließen müssen.“