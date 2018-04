Sportgala: Anerkennung für Bad Waldsees Sportler

70 erfolgreiche Bad Waldseer Sportler hat die Stadt am Freitagabend im Haus am Stadtsee ausgezeichnet. Die von der Sportgemeinschaft (SG) organisierte Sportgala bot dazu das passende Rahmenprogramm. Und dass, obwohl die SG-Vorstände wortwörtlich ganz schön in den Seilen hingen.

Die Filmmusik zu „Mission: Impossible“ schallte aus den Boxen, als die SG-Vorstände Markus Fürst und Ulrich Gassner sich mit gesicherten Kletterseilen von der Empore mutig in den großen Saal hinunterstürzten. Mit heiteren Worte stimmten sie auf den Abend ein und lobten für sich das Motto „Mission Possible“ aus: „Unseren Sportlern ist kein Becken zu warm, keine Halle zu eng und keine Sandbiene zu gefährlich.“ Die 22 Sportvereine mit ihren mehr als 10 000 Mitgliedern wussten sich also selbst bei mal widrigen Voraussetzungen zu helfen. „Was die Waldseer Sportvereine täglich für ein Sportangebot in unserer Stadt auf die Beine stellen, da fehlen einem echt die Worte. Jeden Tag, jede Woche und das das ganze Jahr über – und das alles ehrenamtlich“, lobte Gassner.

Dass Bad Waldsee eine Sportstadt ist, betonte Bürgermeister Roland Weinschenk während der Veranstaltung. Das Stadtoberhaupt sprach die Vielzahl der örtlichen Sportangebote an, die es teilweise in anderen Kommunen gar nicht gibt – exemplarisch nannte er das Rudern sowie das Golfen. Mit Blick auf die sportlichen Leistungen sagte Weinschenk: „Wir sind stolz auf alle, die heute Abend die Sportehrenmedaille und die Urkunde der Stadt Bad Waldsee erhalten.“ Obgleich die Stadt die sportlichen Erfolge an diesem Abend besonders honorierte, hob Weinschenk die Gründe für die sportliche Aktivität hervor. „Viele Sportangebote in Bad Waldsee dienen insbesondere der gesundheitlichen Vor- und Nachsorge oder einfach um sich persönlich wohlzufühlen.“ Die Belohnung für Sportler sei außerdem das eigene Glücksgefühl und der Stolz auf sich selbst.

Glücksgefühl und Stolz

Dieses Glücksgefühl und der Stolz waren in der Folge auf der Bühne zu sehen: Die Döchtbühl-Grundschüler halfen den Geehrten in bewährter Manier die Treppe hinauf. Volleyballer, Ruderer, Golfer und Läufer nahmen die Ehrung mit freudigen Gesichtern entgegen. Moderator Bernhard Schultes gelang es in Gesprächen mit Sportlern, Betreuern und Vorständen immer wieder neue Aspekte der jeweiligen Sportart herauszustellen. So erfuhren die rund 350 Zuschauer unter anderem, dass die Oberliga-Saison der U18-Volleyballerinnen in Gefahr ist – trotz gewonnener Relegation und dem damit verbundenen Aufstieg. „Der Verband überlegt, die Liga zu verkleinern“, fragte Schultes in Richtung des Trainers Jan Herkommer. Er nickte und meinte: „Das wäre extrem schade, aber warten wir ab.“ Spontan schlug Schultes einen Telefonanruf des Bürgermeisters beim Verband vor. Unter Applaus fand dieser Vorstoß beim Publikum Anklang. Dieter Seebold, Vorstand des Rudervereins Bad Waldsee, sprach stolz über das diesjährige Finale der Ruderbundesliga, das bekanntlich am 8. September auf dem Stadtsee in Bad Waldsee ausgetragen wird.

Einzelne Bad Waldseer Sportler stellten außerdem ihr sportliche Flexibilität unter Beweis. Karl Dachs konnte sowohl im Triathlon als auch im Tischtennis Erfolge erzielen. Und Marcel Wolf erhielt das goldene Reitabzeichen für seine Leistungen im Dressurreiten aber auch im Springreiten.

Die Programmeinlagen sorgten für Abwechslung. Die Show der TG Mädchensport war geprägt von akrobatischen Elementen. Die Karate-Dojo-Kinder machten mit energiegeladene Bewegungen und Schreien auf sich aufmerksam und Sarah Brauchle zeigte Präzision am improvisierten Schießstand. Geschick versprühte auch Golf-Trainer Max Föhl, der einen Golfball elegant auf seinem Golfschläger jonglierte. Bürgermeister Weinschenk zeigte bei seinem Versuch gute Haltungsnoten.