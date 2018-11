Sportflächen sollen lange halten

Robert Hoffner, Fachbereichsleiter beim Württembergischen Landessportbund (WLSB) für den Geschäftsbereich Sportstätten, Bewegungsräume und Kommunalberatung ist kürzlich im Rahmen der WLSB-Infotour zu Gast in Bad Waldsee gewesen. Bürgermeister Roland Weinschenk begrüßte ihn ebenso wie Roland Fitz, Präsidiumsmitglied des Sportkreises Ravensburg, und Udo Rößler als Vertreter der Firma Sandmaster aus Wendlingen. Bei dem Treffen stand laut einer Pressemitteilung der Stadt die Reinigung und Pflege von Sportanlagen unter freiem Himmel im Mittelpunkt – insbesondere von Sand-, Kunststoff- und Kunstrasenflächen.

Hoffner erklärte, dass der WLSB die Vereine und Kommunen bei der Herstellung und Sanierung von Kunstrasen- und weiteren Bewegungsflächen berate und auch mit Zuschüssen unterstütze. Fitz verwies darauf, dass die Städte und Gemeinden die Freiflächen und Sportanlagen außerhalb des Schulsports auch den Vereinen zur Verfügung stellen. Das erhöhe die Lebensqualität in einer Kommune erheblich. Umso mehr sei es notwendig, dass es gut gepflegte Sportanlagen gebe. Rößler erläuterte in seinem Vortrag die Pflege von Kunstrasenplätzen, Kunststoffflächen und Sandflächen. Nur so könne die Langlebigkeit und die Sicherheit gewährleistet werden. Werde zum Beispiel ein Kunstrasen nicht von Beginn an richtig gepflegt, könne bereits nach zwei Monaten ein erheblicher Schaden entstehen. Im Anschluss an die Theorie wurden vor Ort Reinigungsmittel und -maschinen gezeigt und vorgeführt sowie Tipps und Empfehlungen zur Pflege gegeben.