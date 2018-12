Sportentwicklungsplan und Kapelle sorgen für Kritik

Trotz einiger Kritik hat der Gemeinderat Bad Waldsee am Montagabend einstimmig den Haushaltsplan für 2019 und die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe abgesegnet. Bis auf die Enthaltung von Bürgermeister Roland Weinschenk fand auch der Antrag der GAL-Fraktion für eine Sporthallenersatzlösung mehrheitliche Zustimmung.

Die Verwaltung wurde per Antrag damit beauftragt, die Erweiterung der bestehenden Gymnasiumsturnhalle zu überprüfen, da die Hallenkapazitäten erschöpft sind. Für die Umsetzung kommt laut GAL-Antrag das Gelände des angrenzenden Hartplatzes in Betracht. Der Vorschlag fand fraktionsübergreifende Zustimmung, laut Weinschenk sollen in der nächsten Sitzung im Januar konkrete Perspektiven aufgezeigt werden. Wie GAL-Stadtrat Jan Herkommer in der Antragseinbringung erläuterte, bringe der Sportentwicklungsplan in naher Zukunft keine Entlastung. „Es wäre wichtig, dass die die Stadt ein positives Zeichen gegenüber Sport setzt. Ansonsten habe ich die Befürchtung, dass die ehrenamtliche Tätigkeit um einiges zurückgehen wird“, so Herkommer.

Die unbefriedigende Hallen- und Sportstättensituation in der Kurstadt wurde auch bereits in den vorausgegangenen Haushaltsreden der vier Fraktionssprecher (siehe einzelne Elemente unten) stark kritisiert. Das galt auch für die aktuelle Debatte um die Kapelle in Osterhofen mitsamt den umstrittenen Äußerungen von Thomas Manz, Erster Beigeordneter der Stadt (die SZ berichtete), sowie die Proberaumsituation der Stadtkapelle, den schlecht angenommenen und defizitären Citybus sowie eine insgesamt nur „mittelprächtige Stimmung in der Stadt“ (Michael Kaiser, GAL). Als Gründe nannte Kaiser unter anderem die Diskussion rund um die Bleiche-Umgestaltung (Stichworte Parkplätze und Busbuchten) und das häufig fehlende „Fingerspitzengefühl“ der Stadtverwaltung bei den unterschiedlichsten Themen.

Dass die Umstellung des städtischen Haushalts von der kameralistischen Haushaltsführung zur doppelten Buchführung (Doppik) eine Herausforderung für die Stadträte ist, wurde in der Sitzung ebenfalls nochmal deutlich gemacht – und der Kämmerei ein Lob ausgesprochen. Die Umstellung auf die neue Doppik, die auf ein Gesetz des Landes Baden-Württemberg zurückgeht, gleicht der Buchführung eines Unternehmens. Neu ist beispielsweise, dass die Stadtverwaltung künftig den jährlichen Wertverlust des städtischen Eigentums, die sogenannten Abschreibungen, erwirtschaften muss.

Durchweg positiv hervorgehoben wurde, dass für 2019 weder Kreditaufnahmen noch Steuererhöhungen notwendig sind und Investitionen von 13,9 Millionen Euro anstehen (Bericht zum Haushalt vom 21. November: „In Bad Waldsee stehen 2019 große Investitionen an“).

Als Herausforderungen des neuen Haushaltsjahres wurden auch begonnene und langfristige Projekte wie die Bleiche-Planungen (2,5 Millionen Euro Umgestaltung ehemalige Fischteiche), die geplante Zentralverwaltung mit Bürgerbüro im ehemaligen Finanzamtsgebäude (1,8 Millionen Euro) oder die Zusammenlegung der Kläranlagen Reute und Bad Waldsee, die am Montag diskussionslos und einstimmig beschlossen wurde, angesprochen.

In der Sitzung wurden auch die Wirtschaftspläne der Eigenbetrieben einstimmig abgenickt. Wie berichtet, wird bei den Städtischen Rehakliniken im Jahr 2019 mit einem Verlust in Höhe von 495 000 Euro kalkuliert. Bei der Städtischen Abwasserbeseitigung stehen Kreditaufnahmen in Höhe von rund 4,7 Millionen Euro an (unter anderem für Erschließungsmaßnahmen von neuen Bau- und Gewerbegebieten und Erweiterung der Kläranlage Bad Waldsee). Der planmäßige Schuldenstand bis zum Ende des Wirtschaftsjahres 2019 wird voraussichtlich 25,81 Millionen Euro betragen. Beim Alten- und Pflegeheim Spital zum Heiligen Geist soll der Schuldenstand durch vorgesehene Tilgungen in Höhe von rund 153 000 Euro zum Ende 2019 noch 1,5 Millionen Euro betragen.

Auszüge aus den Haushaltsreden der vier Fraktionssprecher:

Sonja Wild, CDU (Foto: Karin Kiesel)

Sonja Wild, CDU: Als erfreulich bezeichnete Sonja Wild (Fotos: Karin Kiesel), dass „wir in das Haushaltsjahr 2019 mit liquiden Mitteln von 34 Millionen Euro starten“. Für die Investitionen von 13,9 Millionen Euro „benötigen wir neun Millionen Euro aus diesen liquiden Mitteln“. Ebenso ein Grund zur Freude sei, dass weder Kreditaufnahmen noch Steuererhöhungen vorgesehen seien und die Gewerbesteuereinnahmen zunehmen. Weitere Themen ihrer Rede waren die B30 und die gewünschte Planungsgesellschaft für die Ortsumfahrung sowie die Anbindung an die L300 und L316. Notwendige weitere Neubaugebiete, Breitbandausbau und neue Parkkonzepte sprach Wild ebenso an wie die Probenraumsituation der Stadtkapelle. Die Verwaltung forderte sie auf, bezüglich des Bebauungsplans Hirschhof Gespräche mit Eigentümern zu führen, einen Standort für einen Kunstrasenplatz und Kosten für die Renovierung der Kapelle Osterhofen zu ermitteln.

Bernhard Schultes, Freie Wähler (Foto: Karin Kiesel)

Bernhard Schultes, Freie Wähler: Sportliche Vergleiche zog Bernhard Schultes. Da es Waldsee finanziell gut gehe, sei ein „Abstieg“ nicht zu befürchten. Er hob unterschiedliche Ansichten bei der Bewertung der „Pflicht und Kür“ hervor. So sei die Sanierung der Kapelle Osterhofen aus Sicht der Freien Wähler eine Pflichtaufgabe der Stadt. „Sie ordnen das maximal als Kür ein“, sprach er direkt Thomas Manz an. Dauerbaustellen seien der „Proberaum Stadtkapelle“ und das „Haus der Vereine“. Was den Sportentwicklungsplan und die unbefriedigende Hallensituation angeht, sei die Stimmung im „Fanblock“ sehr „schlecht“ – besonders, da „nichts in die Haushaltsplanung eingeflossen ist“. Als „Dauerläufer“ nannte er den Ausbau der Breitband-Infrastruktur und die Flüchtlingsintegration. In der „Champions League“ würden die Städtischen Rehakliniken und die Stadt bei der Energie-Effizienz spielen. Wichtige Themen seien bezahlbarer Wohnraum, ein neues Citybus-Konzept und die Digitalisierung der Schulen.

Michael Kaiser, GAL (Foto: Karin Kiesel)

Michael Kaiser, GAL: Das „komfortable Finanzpolster von 34 Millionen Euro an liquiden Mitteln“ hob Michael Kaiser hervor. Dennoch sei die Stimmung in der Stadt „höchst mittelprächtig“. Der Wegfall von Busbuchten und Parkplätzen (Bleiche-Umgestaltung) habe dazu beigetragen. Dabei würde die Lebensqualität steigen, die Pläne seien ein richtiger Schritt in die Zukunft. Kritik gab’s für „Totschlagargumente“ des Ersten Beigeordneten in der Haushaltsfindung – mit der Frage nach Gegenfinanzierung würden Wünsche aus dem Gremium „abgeschmettert“. Wichtige Themen seien Klimaschutz, Bildung, Wohnungsbau und barrierefreie Innenstadt. Beim Citybus müsse dringend etwas passieren. Auch das „Gotteshaus im Haistergau“ sprach er an. Er stellte die Frage, ob die Freibad-Gastronomie so teuer saniert werden muss. Kaiser bemängelte das oft „fehlende Fingerspitzengefühl“ der Verwaltung. Stichworte: Künstlermarkt, Weihnachtsmarkt, Jugend-Partizipation und Sportentwicklungsplan.

Rita König, SPD (Foto: Karin Kiesel)

Rita König, SPD: Dass Finanzmittel für das Kleinspielfeld, das 2015 mit 105 000 Euro eingestellt worden sei, durch die Umstellung auf Doppik nicht in den Plan für 2019 übertragen wurde, löste große Kritik bei Rita König aus. Es habe ihr „fast die Sprache verschlagen“. Die „Konsequenzen“ hätten dem Gremium deutlicher erklärt werden müssen, sagte König in Richtung Manz. Die Hinhaltetaktik der Verwaltung bezüglich eines „befestigten Ballsportplatzes nördlich des Stadtsees“ sowie fehlende Unterstützung im Gremium habe „mürbe“ gemacht. „Kunstrasenplatz und Gestaltung des Pausenhofareals“ sollten Vorrang haben vor „Gutachteritis“. Die Sanierung von Schulen und Kindergärten bleibe Kernaufgabe der Kommune, zudem müsse die Stelle des Jugendbeauftragten schnell nachbesetzt werden. In Sachen Wohnungsbau fordere die SPD, weitere mehrgeschossige Gebäude zu planen. Wichtige Themen sind laut König zudem neue ÖPNV-Konzepte und schnelles Internet.