Sportentwicklung: Stadt legt Prioritätenliste vor

Zu einer öffentlichen Sitzung kommt der Bad Waldseer Gemeinderat am Montag, 18. Juni, ab 18 Uhr im Haus am Stadtsee zusammen. Da der in der Kurstadt viel diskutierte Sportentwicklungsplan auf der Agenda steht, kann mit einem erhöhten Bürgerinteresse gerechnet werden.

Im Sommer 2017 hatte der Gemeinderat über den Sportentwicklungsplan entschieden. Die Stadt sollte bis Jahresende 2017 eine Prioritätenliste vorlegen, was nicht passiert ist. Nachdem die Fraktionen im Frühjahr geschlossen Druck gemacht hatten (die SZ berichtete), ist der Sportentwicklungsplan und die Vorstellung der Prioritätenliste nun Thema in der Sitzung am Montag.

Zudem steht die Verpflichtung von Robert Ettinger als Nachfolger von SPD-Stadtrat Götz-Ekkehart Sapper auf der Tagesordnung. Das Gremium beschäftigt sich außerdem mit der Umgestaltung des Parkplatzes am Bahnhof.

Weitere Themen sind unter anderem die Jahresabschlüsse 2017 der Thermalwasser Erschließung und Vertrieb Bad Waldsee GmbH und der Stadtwerke Bad Waldsee GmbH sowie die Verschmelzung beider städtischer Unternehmen, die örtliche Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2018/2019, der Bebauungsplan „Einzelhandel/Vergnügungsstätten Bereich Steinach“, die Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffen 2019 bis 2023 sowie mit der Baukostenabrechnung Sauna- und Wellnessanlage bei der Therme.