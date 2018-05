Sportarzt: „Beim Sport nehme ich Natur intensiver wahr“

Regelmäßige körperliche Bewegung hilft Krankheiten zu vermeiden und sorgt für ein positives Lebensgefühl. Davon ist auch der Internist, Rheumatologe und Sportmediziner Werner Bader (56) aus Bad Waldsee überzeugt. Er treibt selbst regelmäßig Sport auf hohem Niveau. Für die SZ fragte Sabine Ziegler bei dem Mediziner nach, warum wir uns alle mehr bewegen sollten in Alltag und Freizeit.

Wer sich regelmäßig bewegt, tut seinem Körper Gutes. Warum ist das so?

Der menschliche Organismus ist auf Bewegung abgestimmt und unsere genetischen Voraussetzungen haben sich seit der Steinzeit nicht geändert. Die Evolution hat uns so gestaltet, dass wir durch körperliche Aktivitäten und dank unserer besonderen „Gehirnfähigkeiten“ überleben. Die verschiedenen Körpersysteme (Muskulatur, Herz-Kreislauf, Stoffwechsel, Nerven) benötigen diesen Bewegungsstimulus für den Funktionserhalt und den Ausbau. Auf Belastungen mit Verbrauch von Ressourcen folgt eine Entlastung mit Wiederherstellung zumindest der Ausgangslage, um für die nächste Belastung wieder gewappnet zu sein. Damit Organsysteme gut funktionieren, brauchen sie eben eine gewisse Beanspruchung.

Wie beurteilen Sie aktuelle Studien, die sagen, wer sich sportlich betätigt, lebt länger oder wird zumindest gesünder alt?

Wir verstehen Alterungs- und Krankheitsprozesse immer besser. Chronische Erkrankungen entstehen nicht spontan, sondern über längere Phasen hinweg. Diese komplexen Prozesse lassen sich mit Verhaltensweisen positiv beeinflussen. Neben Ernährung spielen Bewegung, Stressausgleich und Verzicht auf Genussgifte eine wichtige Rolle. Mit einem individuell angepassten Bewegungsprogramm ist es möglich, bis ins hohe Alter eine gute Lebensqualität zu erhalten. Leider ist es bisher noch so, dass die gewonnenen Lebensjahre oft in reduziertem Gesundheitszustand verbracht werden müssen und von medizinischen Interventionen geprägt sind.

Welche Erkrankungen riskieren Bewegungsmuffel, die Sofa und Fernsehen dem Laufen oder Radfahren vorziehen?

Bewegungsmangel ist auch häufig mit Übergewicht, Diabetes und Bluthochdruck assoziiert und unsere Zivilisationserkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit Herzinfarkt und Herzschwäche resultieren aus diesem Verhaltensmuster. Aber Bewegungsmangel erhöht auch das Risiko für Krebserkrankungen, Osteoporose und Muskelabbau. Davon abgesehen: Man verpasst wirklich etwas Wesentliches im Leben, wenn man auf dem Sofa sitzenbleibt.

Sie selbst gelten als „Bewegungsjunkie“. Wie erleben sie Ihren Körper bei Freiluftaktivitäten?

Mit „Entzugserscheinungen“ hält es sich bei mir in Grenzen... Aber Spaß beiseite: Für mich ist Sport eine Ausgleichfunktion zum Alltag und eine Quelle, die mir mit wenig Aufwand Freude und Wohlbefinden verschafft. Natürlich bin ich nicht immer gleich beieinander. Es kann sich auch ’mal mühsam anfühlen, aber das kann ich akzeptieren. Ich versuche in den Bewegungsrhythmus zu kommen, der an diesem Tag richtig ist und der sich dann auch angenehm anfühlt. Beim Sport nehme ich die Natur intensiver wahr und merke, dass es unter freiem Himmel vieles zu entdecken gibt, was meiner Seele gut tut.

Sie arbeiten seit 19 Jahren als Facharzt und animieren auch Ihre Patienten dazu, sich körperlich zu betätigen. Sind Sie damit erfolgreich?

Im wesentlichen geht es darum, zu erkennen und zu erspüren, welche Aktivitäten für jemanden entsprechend seiner körperlichen Voraussetzungen, Erfahrungen, Einstellungen und äußeren Bedingungen auf den Weg gebracht werden können. Man muss den Menschen da abholen, wo er steht. Zufriedenheit verspüre ich dann, wenn ich mit meinen Patienten gemeinsam feststellen kann, dass wir in Sachen „Lebensstil“ und vor allem im Bewegungsverhalten einiges ins Positive verschieben konnten.

Haben sie einen Tipp für unsere Leser, wie sie den inneren Schweinehund überlisten könnten zugunsten von mehr Bewegung?

Dieser „Hund“ hat ja durchaus seinen Sinn: Herrchen übernimm dich nicht! Man darf ihn nicht mit einem Fußtritt verjagen, denn dann kommt er erst recht wieder. Man kann ihn besänftigen, wenn man mit kleinen, regelmäßigen Schritten anfängt. Vielleicht ’mal zehn Minuten täglich eine Aktivität. Super ist, wenn man etwas aussucht, was man gerne macht und was ohne großen Aufwand möglich ist. Etwas das gelingt, denn Erfolg ist ein starker Motivator. Wenn kleinere Aktionen über sechs bis acht Wochen hinweg durchgehalten werden, gehören sie bereits zum „Repertoire“. Meine Aufgabe als Arzt sehe ich darin, die richtigen sportlichen Ratschläge zu geben und für die entsprechende Balancierung zu sorgen.