Von Schwäbische Zeitung

Ein 21 Jahre alter Mann ist am Mittwoch in Au im Bregenzerwald nach einem Sturz gestorben. Er stammte laut Polizei aus Oberndorf am Neckar und war zusammen mit einer 20-jährigen Begleiterin aus Dieburg in die Ostwand der Kanisfluh in Au eingestiegen.

Der 21-jährige ging die Tour im Vorstieg. Als Vorsteiger musste er den Routenverlauf sowie die vereinzelt vorhandenen Haken finden oder mit mobilen Sicherungsmitteln selbst platzieren.

Weil es offenbar spät wurde und die Kletterer keine Haken mehr finden konnten, ...