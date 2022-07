Spiel und Spaß auf dem Döchtbühl

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, 15. Juli, findet ab 15 Uhr nach zweijähriger Zwangspause das jährliche Schulfest auf dem Döchtbühl statt. Die Grund- und Werkrealschule laden zusammen alle Eltern und Schülerinnen und Schüler herzlich dazu ein. Wie in jedem Jahr wird es ein buntes Progamm geben, das im Zeichen des diesjährigen Schulmottos „Unsere Erde – unsere Zukunft“ steht. An vielen Ständen warten zahlreiche Angebote für große und kleine Kinder. Die Besucher können ihre Geschicklichkeit an verschiedenen Stationen beweisen, basteln und spielen.

Für Verpflegung ist bestens gesorgt: Ob vegetarische Burger, Kaffee und Kuchen, Eis oder Getränke – für jeden Besuchergeschmack wird sicher etwas Passendes dabei sein. Der Gewinn kommt dem Förderverein zugute, der damit verschiedene schulische Projekte vor Ort unterstützt.