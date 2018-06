Sperrungen wegen Fasnetsveranstaltungen

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sind in den kommenden Tagen wie folgt Straßen wegen Fasnetsveranstaltungen gesperrt. Am Narrenrechtabholen am Mittwoch, 7. Februar, sind in der Altstadt in der Zeit von etwa 19 bis 20 Uhr folgende Sperrungen notwendig: Hauptstraße, Ravensburger Straße und Ravensburger-Tor-Platz.

Am Gumpigen Donnerstag, 8. Februar, sind von etwa 8 Uhr bis anderntags 7 Uhr, folgende Straßen gesperrt: Bleichestraße, Hauptstraße, Ravensburger Straße, Ravensburger-Tor-Platz, Friedhofstraße, Am Stadtgraben, Muschgaystraße, Wurzacher Straße, Hauptstraße bis Hochstatt.

Weiter geht es am Rosenmontag, 12. Februar, ab etwa 12 Uhr bis anderntags etwa 7 Uhr. Hier müssen folgende Straßen gesperrt werden: Bleichstraße, Hauptstraße, Ravensburger Straße, Am Ravensburger Tor, Wurzacher Straße, Muschgaystraße, Am Stadtgraben, Friedhofstraße, Am Ravensburger Tor und Steinacher Straße. Im Rahmen des Bad Waldseer Kinderumzugs am Fasnetsdienstag, 13. Februar, sind von 14 bis 16 Uhr folgende Straße gesperrt: Hauptstraße, Hochstatt und die Grabenmühle. Für das Fasnetsvergraben am Abend müssen im Zeitraum von 19 bis cirka 20 Uhr folgende Straßen gesperrt werden: Gut-Betha-Platz, Hauptstraße, Ravensburger Straße, Hochstatt und Hauptstraße, Gut-Betha-Platz und Bleichestraße. Auflösungsort beim Fasnetsvergraben ist die Bleichestraße.