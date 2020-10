Sperrungen wegen Baumfällungen

Die Stadt Bad Waldsee muss am Hang neben dem Spielplatz Lindele Eschen fällen, das erfordere am Dienstag, 20., und Mittwoch, 21. Oktober die Vollsperrung des Holunderpfads sowie des Spielplatzes Lindele. Heißt es in einer entsprechenden Mitteilung der Stadtverwaltung.

Am Mittwoch, 28. Oktober, müsse zudem im Zeitraum von 9 bis 12 Uhr in der Badstraße, zwischen der Einmündung Hittisweiler Straße und dem Gebäude Badstraße 4 sowie in der Robert-Schumann-Straße, zwischen den Gebäuden Nummer 14 und 24 , kurzzeitige für wenige Minuten für den Fußgängerverkehr gesperrt werden. Grund dafür seien laut Stadtverwaltung Baumfällarbeiten.