Sperrung von Seeweg und Kastanienallee in Bad Waldsee an drei Tagen

Von kommenden Montag, 9. November, bis Freitag, 13. November, müssen die Kastanienallee und der Seeweg wegen Baumpflegearbeiten für insgesamt drei Tage für den Durchgang komplett gesperrt werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

In den nächsten Tagen wird die Abteilung Grünflächen in Zusammenarbeit mit einer Baumpflegefirma alle weiter notwendigen Kronensicherungen in der Kastanienallee am Seeweg austauschen und, wenn notwendig, weiter ergänzen.

Kronensicherungen werden eingebaut, wenn an Bäumen Bruchgefahr und somit Verkehrsgefährdung erkennbar ist. Mögliche Bruchstellen werden vermieden oder, wenn schon erkennbar, ruhig gestellt.

Ähnlich wie bei der Kastanienallee werde die Abteilung Grünflächen im nächsten Jahr mit der Lindenallee im Döchtbühl verfahren, heißt es in der Mitteilung abschließend.