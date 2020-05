Um 1.15 Uhr am frühen Dienstag ist es für die Anwohner des Gespinstmarktes mit der Nachtruhe vorbei: Mitten in der Nacht rückt im Herzen der Ravensburger Altstadt auf der derzeitigen Großbaustelle die Feuerwehr an – im stadtbekannten Traditionslokal „Stippe“ brennt es. Bis in den Nachmittag hinein waren am Dienstag dann zeitweise bis zu 140 Feuerwehrleute damit beschäftigt, auch noch die letzten, immer wieder aufflackernden Brandnester unter Kontrolle zu bekommen.