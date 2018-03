Sperrung der Mensa-Sporthalle ist aufgehoben

Die Sporthalle im Mensa-Gebäude auf dem Döchtbühl steht dem Schul- und Vereinssport ab kommenden Montag wieder regulär zur Verfügung. Die Stadt Bad Waldsee hatte die Halle vor elf Tagen vorsorglich gesperrt, da von einem Schimmelpilzbefall auszugehen war. Die SZ hat die städtischen Verantwortlichen zu dem Vorfall befragt und fasst die Situation zusammen.

Warum wird die Halle nun wieder freigegeben?

Bei den aktuellen, weiteren Untersuchungen und Begehungen konnte durch die von der Stadt beauftragten Fachkräfte – Betriebsarzt und Sicherheitsingenieur – Entwarnung gegeben werden. Die Einschätzung der Fachkräfte lautet: Die Belastung rufe momentan keine gesundheitlichen Bedenken hervor. Es gebe keine Hinweise auf einen offenkundigen, gesundheitsschädigenden Schimmelpilzbefall. Die Sperrung der Sporthalle sei medizinisch nicht weiter begründet, teilt Rathaussprecherin Brigitte Göppel mit: „Das hat für uns den Ausschlag gegeben, die aus Vorsorgegründen gesperrte Halle wieder der allgemeinen Nutzung für Schul- und Vereinssport zur Verfügung zu stellen.“ Die Schulleiter sowie die Vereine seien bereits informiert worden.

Der Geruch ist seit rund zwei Jahren in der Halle. Kann davon ausgegangen werden, dass der Schimmelpilz bereits seit längerer Zeit in der Halle sitzt?

Im Zusammenhang mit Feuchtigkeit kann in der Regel als Folgeerscheinung auch Schimmel auftreten. Dies war in der Mensa-Sporthalle der Fall. Laut Stadt wurde der damals auftretende Schimmelbefall in den Wandbereichen durch Abschlagen der betroffenen Putzbereiche beseitigt. „Die Randstreifen zur Wand wurden zum Trocknen geöffnet. Geruchsbeeinträchtigungen bestanden teilweise auch schon in den vergangenen zwei Jahren. Diese konnten über die Lüftungsanlage jedoch weitgehend beseitigt werden, so dass eine Nutzung der Halle möglich war“, verdeutlicht Göppel.

Bestand für die Schüler in den vergangenen Jahren eine Gefährdung oder gesundheitliche Beeinträchtigung durch den Schimmelpilz?

Wie die städtischen Verantwortlichen erklären, sei seit Beginn der Feuchtigkeitsschäden von „keiner relevanten Gefährdung oder gesundheitlichen Beeinträchtigung“ der Schüler und Sportler ausgegangen worden. „Dies wurde auch von unserem Betriebsarzt bestätigt“, so Göppel.

Warum wurde das Labor nicht schon früher mit der Luftuntersuchung beauftragt?

Seit Beginn der Feuchtigkeitsschäden habe es aus städtischer Einschätzung keinen Anlass gegeben, eine Untersuchung durchzuführen. „Diese Einschätzung wurde auch durch die heute vorliegenden Erkenntnisse bestätigt. Grund für die vorsorgliche Sperrung war die vorliegende Anomalie in der Raumluft. Die Beauftragung der Untersuchungen wurde im Vorfeld für mögliche Sanierungsmaßnahmen abgestimmt“, heißt es vonseiten der Stadt.

Für die Sanierungsarbeiten sind eine Million Euro im Haushalt eingeplant. Zuvor müssen bautechnische Grundlagen erarbeitet werden. Inwieweit sind Voraussetzungen für die Sanierung geschaffen?

Die Stadt ist in engem Kontakt mit dem von von ihr beauftragten Bausachverständigen und ihrer Rechtsberatung. „Wir bitten um Verständnis, dass eine Aussage zu einem laufenden Verfahren derzeit nicht getroffen werden kann“, teilt die Stadt abschließend mit.

Was sagt die Sportgemeinschaft dazu?

„Wir freuen uns, dass die Sperrung aufgehoben worden ist und dass der Notfallplan nun nicht in Kraft treten muss“, sagt Markus Fürst, Vorstand der Sportgemeinschaft. In den vergangenen Tagen erarbeiteten die Ehrenamtlichen in intensiven Arbeitsstunden Alternativlösungen zur ohnehin angespannten Hallensituation, wie Fürst berichtet. Koordination und Absprachen mit den Vereinen liegen hinter der SG. „Die Vereine waren sehr solidarisch und sind zusammengerückt. Das war positiv zu spüren und sollte uns Vereine auch zusammenschweißen“, meint Fürst. Der kurzzeitige Wirbel um die Hallenproblematik sei überraschend gekommen. Umso erfreulicher sei die aktuelle Kehrtwende.