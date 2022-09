Sperrung auf B 30 am Donnerstag: Große Brücke bei Waldsee wird kontrolliert

Das Urbachviadukt, die große B-30-Brücke bei Bad Waldsee, wird am Donnerstag, 15. September, eingängig von Bauwerksprüfern des Regierungspräsidiums Tübingen inspiziert. Es steht eine Hauptuntersuchung an. Und das, obwohl das Bauwerk in ein paar Jahren abgerissen und neu gebaut wird. Warum die Kontrolle dennoch notwendig wird? Die „Schwäbische Zeitung“ ist dem Thema nachgegangen.

16 Brücken an Landes- und Bundesstraßen im Alb-Donau-Kreis, dem Landkreis Sigmaringen sowie im Landkreis Ravensburg werden Mitte September kontrolliert – darunter das Urbachviadukt in Bad Waldsee.

Tragfähigkeit soll überprüft werden

Wie aus einer Pressemeldung des Regierungspräsidiums hervorgeht, werden dabei sämtliche Brückenbestandteile überprüft: „Die Prüfung erstreckt sich insbesondere auf die Bauwerksteile, die für die Tragfähigkeit, Standsicherheit und Verkehrssicherheit des Bauwerks maßgebend sind.“

Darüber hinaus schauen sich die Prüfer mögliche Abnutzungserscheinungen an, die beispielsweise durch Verkehrsbelastung oder Witterung und Tausalze entstanden sein können.

Spezialfahrzeug im Einsatz

Bei den bevorstehenden Prüfungen kommt ein sogenanntes Brückenuntersichtgerät zum Einsatz. Laut Mitteilung handelt es sich um ein sechsachsiges Spezialfahrzeug, das 35 Tonnen schwer, zwölf Meter lang und vier Meter hoch ist. Es fährt im Bereich des rechten Fahrstreifens. Auf diese Weise können die Prüfer über eine schwenk- und ausfahrbare Arbeitsbühne die Brückenunterseite inspizieren.

Auch Auto- und Lastwagenfahrer werden die Kontrollen an diesem Tag bemerken, denn während das Spezialfahrzeug auf der Brücke fährt, muss eine Fahrbahn gesperrt werden. Es kann also zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen kommen. „Das Regierungspräsidium Tübingen bittet die Verkehrsteilnehmer für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen um Verständnis“, heißt es in der Mitteilung.

Warum die Brücke kontrolliert wird

Warum die Brücke überhaupt kontrolliert wird, obgleich in ein paar Jahren der Abriss bevorsteht, begründet Pressesprecherin Katrin Rochner so: „Die DIN 1076, also die Brückenprüfung, gibt für Ingenieurbauwerke bestimmte Prüfzyklen in Abhängigkeit des Bauwerks im Turnus ein bis sechs Jahren vor. Für das Urbachviadukt steht eine sogenannte Hauptprüfung an.“ Diese wird alle sechs Jahre fällig.

Der Baubeginn für das geplante Ersatzbauwerk des Urbachviadukts steht bekanntlich in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehntes an – also frühestens ab dem Jahr 2026. Vor diesem Hintergrund seien bis auf Weiteres auch Prüfungen des bestehenden Urbachviaduktes erforderlich.