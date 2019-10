Sperrfrist für Ausbringung von Düngemitteln wird verschoben

Die Sperrfrist für stickstoffhaltige Düngemittel auf Grünland, Dauergrünland und Flächen mit mehrjährigem Feldfutterbau wird für den gesamten Landkreis Ravensburg um zwei Wochen verschoben. Sie beginnt nun am Freitag, 15. November 2019 und endet am Freitag, 14. Februar 2020. Das hat das Landratsamt laut Pressemitteilung per Allgemeinverfügung am gestrigen Dienstag erlassen.

Von der Sperrfristverschiebung ausgenommen sind Flächen innerhalb von Problem- und Sanierungsgebieten in Wasserschutzgebieten sowie Anmoor- und Niedermoorflächen laut Kartierung der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg. Die Allgemeinverfügung ist allerdings mit Auflagen verbunden. So ist die mögliche Düngemenge auf maximal 60 Kilogramm Gesamtstickstoff je Hektar beschränkt und zudem müssen die Stickstoffgaben mit ihrem anrechenbaren Stickstoffanteil bei dem ermittelten N-Düngebedarf im Folgejahr angerechnet werden. Dazu müssen die ausgebrachten Düngemengen dokumentiert werden. Im Übrigen bleiben die gesetzlichen Regelungen über die Anwendung von Düngemitteln unberührt und sind zu beachten.