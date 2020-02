Spendenaktion für Australien: Joy Gütler überweist knapp 9000 Euro

Die Hilfsaktion „Australian Bushfires“ von Joy Gütler für ihr Heimatland Australien (SZ berichtete) ist über Bad Waldsee hinaus auf große Resonanz gestoßen. Für die Betroffenen der verheerenden Buschfeuer sind Spendengelder in Höhe von 8731 Euro bei der Volksbank Allgäu-Oberschwaben (VBAO) eingegangen.

Am Dienstag hat die Schulsozialarbeiterin diese Summe im Beisein von Privatkundenberater Markus Ruß (Bild) an eine Feuerwehr-Hilfsorganisation und an das „Koala Hospital“ in Port Macquarie überwiesen. Wie berichtet, sind 34 Feuerwehrleute bei Löschversuchen in den Flammen ums Leben gekommen, viele Familien haben ihr Hab und Gut verloren. Und mehr als eine Milliarde Wildtiere sind verbrannt. „Mit einer so großen Summe hätte ich niemals gerechnet. Ich bin erfüllt von Freude und Dankbarkeit, dass so viele gespendet und ihre Solidarität mit meinen Landsleuten unter Beweis gestellt haben“, betonte die 35-Jährige, die der Liebe wegen vor zehn Jahren nach Bad Waldsee gekommen ist.

Neben 70 Einzelspendern haben sich auch Schulen, Vereine und Organisationen beteiligt. Jeder einzelne gespendete Euro könne mithelfen, die gebeutelten Menschen des Inselstaates zu unterstützen und Projekte für das „Leben danach“ zu ermöglichen, so Gütler. Die Spendenaktion wird übrigens noch eine Weile fortgeführt, da weitere Schulen ihre Unterstützung angekündigt haben.