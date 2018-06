Speedgolf für Jedermann in Bad Waldsee

Ein ganz spezielles Laufsport-Event findet am Samstag im Waldsee-Golf-Resort statt: Ein Speedgolf-Turnier, an dem auch Nichtgolfer teilnehmen können. Beim Speedgolf versucht man, mit maximal zwei Golfschlägern so schnell wie möglich fünf Bahnen zu spielen. Die Laufstrecke ist r 1,8 Kilometer lang. Die Schläger kann man sich kostenfrei ausleihen. Los geht’s um 14 Uhr. Bereits im vergangenen November veranstaltete das Waldsee-Golf-Resort erstmals ein Speedgolf-Event im kleineren Rahmen. „Alle Teilnehmer waren absolut begeistert“, sagt Golflehrer Max Föhl, „deshalb wollten wir das unbedingt nochmal anbieten.“ Die Regeln sind laut Föhl einfach zu verstehen. Damit Nichtgolfer keinem „brutalen Leistungsdruck ausgeliefert“ sind, darf man nach dem 10. Schlag sofort zur Fahne laufen, diese berühren und dann zum nächsten Abschlag weiterrennen. Gestartet wird im Abstand von fünf Minuten, so dass es zu keinem Gedränge oder zum Überholen kommen kann. Auch der Modus ist simpel. Für jeden Schlag werden fünf Sekunden notiert – wer beispielsweise die fünf Bahnen in zehn Minuten spielt und 30 Schläge braucht, für den wird folgendes notiert: Die Laufzeit 600 Sekunden plus 30 Schläge (30 x 5 Sekunden ergibt 150 Sekunden), macht ein Gesamtergebnis von 750 Sekunden. Anmelden kann man sich zum Speedgolfen bis Donnerstag, 11. Mai, 14 Uhr, per E-Mail unter golf@waldsee-golf.de oder Telefon unter 07524/4017200. Das Startgeld beträgt 20 Euro. Foto: Archiv