Speed-Dating mit den Gemeinderatskandidaten aus Bad Waldsee und Aulendorf

„Ein Abend, alle Kandidaten“, unter diesem Motto stehen die Kommunalwahlveranstaltungen der „Schwäbischen Zeitung“ am Dienstag, 7. Mai, im Hofgartensaal in Aulendorf sowie am Montag, 13. Mai, im Haus am Stadtsee in Bad Waldsee um 19 Uhr. Dabei haben die Gemeinderatsbewerber exakt eine Minute Zeit, sich vorzustellen.

Im Stile eines Speed-Datings haben die Bad Waldseer und Aulendorfer Kandidaten am jeweiligen Abend die Möglichkeit, sich genau 60 Sekunden lang zu präsentieren. Inhalt und Vortragsstil sind keine Grenzen gesetzt. Ob die Kandidaten also über politische Ziele oder ihr Hobby sprechen, bleibt ihnen überlassen. Nur eines ist klar: Nach genau einer Minute ist Schluss und der nächste Redner tritt ans Mikrofon. „Mit dieser Veranstaltungsform wollen wir den Gedanken der Demokratie aufnehmen und tatsächlich allen Bewerbern die Möglichkeit bieten, zu Wort zu kommen“, erklärt Redaktionsleiter Wolfgang Heyer und führt damit den Vorteil gegenüber einer Podiumsdiskussion auf, die lediglich einem Sprecher der Fraktion eine Plattform bieten würde. „Die Wähler können sich an diesem Abend einen kurzen Eindruck aller Kandidaten verschaffen und schon mal eine Vorentscheidung treffen“, betont Heyer.

Den Auftritt der Kandidaten verfolgen aber nicht nur die potentiellen Wähler und Interessierte sondern auch neutrale Beobachter. Insgesamt fünf Beobachter küren im Anschluss an alle Vorstellungen ihre subjektive „Top 10“, die in der Nachberichterstattung der „Schwäbischen Zeitung“ dann zu lesen sind. Die Beobachter sind unterschiedlich alt und haben somit unterschiedliche Ansprüche an ihre zukünftigen Gemeinderäte. „Es wird also spannend, wer welchen Kandidaten ganz vorne sieht und warum“, sagt Heyer und hebt damit hervor, dass dem Ranking auch eine Begründung der jeweiligen Spitzenposition zugrunde liegt. Auf die verbalen und nonverbalen Raffinessen der Bewerber konzentrieren sich zwei Experten: Kerstin Hillegeist und Fabian Thomas von der Abteilung Sprecherziehung der Pädagogischen Hochschule Weingarten haben eigens einen Kriterienkatalog erarbeitet, der ihnen die Bewertung anhand festgelegter Kategorien vereinfachen soll. Sie werden ebenfalls ihre „Top 10“ der Kandidaten festlegen.