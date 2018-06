SPD-Stadtrat Sapper will aufhören

SPD-Stadtrat Götz-Ekkehart Sapper will aus dem Bad Waldseer Gemeinderat ausscheiden. Das wurde in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am Dienstagabend im Rathaus bekannt gegeben. Sapper beantragte mit einem Schreiben vom 11. Januar sein Ausscheiden aus dem Gemeinderat der Stadt Bad Waldsee bis zum 18. Juni. Seinen Antrag begründete er mit Paragraf 16 (1, Nummer 4) der Gemeindeordnung. Demnach kann das Ausscheiden verlangt werden, wenn der Bürger „häufig oder lang dauernd von der Gemeinde beruflich abwesend ist“. Der Verwaltungsausschuss hatte in seiner Vorberatung keine Einwände gegen den Antrag. Die endgültige Entscheidung trifft der Gemeinderat in seiner Sitzung am 18. Juni. Sapper gehörte dem Gremium als SPD-Stadtrat seit 2014 an, die Wahlperiode hätte noch bis kommendes Jahr angedauert. Bekanntlich finden in Baden-Württemberg 2019 die Kommunalwahlen statt. Laut der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg in Stuttgart werden voraussichtlich am 26. Mai 2019 die Gemeinderäte in 1101 Städten und Gemeinden sowie die Ortschaftsräte in 440 Gemeinden mit Ortschaftsverfassung gewählt. Gewählt werden auch die Kreisräte in den 35 Landkreisen.