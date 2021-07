SPD-Politiker besuchen Hymer in Bad Waldsee

Auf Einladung des Betriebsrates von Hymer in Bad Waldsee haben Andreas Stoch, Landes- und Fraktionsvorsitzender der SPD Baden-Württemberg, der Biberacher Bundestagsabgeordnete Martin Gerster und die Ravensburger SPD-Kreisvorsitzende Heike Engelhardt und Bundestagskandidatin das Unternehmen besucht, heißt es in einer Pressemitteilung von Hymer.

„Als betriebliche Interessenvertretung ist uns der Austausch mit den politischen Akteuren von Kommune, Land und Bund wichtig“, wird Janusz Eichendorff, Betriebsratsvorsitzender von Hymer zitiert. „Die Arbeitsbedingungen meiner Kolleginnen und Kollegen sind neben den tariflichen und betrieblichen Vereinbarungen natürlich auch von rechtlichen Gegebenheiten geprägt. Deswegen ist es wichtig und richtig, im stetigen Austausch mit der Politik zu stehen“, so Eichendorff weiter.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag von Baden-Württemberg Andreas Stoch habe sich vom Betriebsrundgang beeindruckt gezeigt und sich über die gut gefüllten Auftragsbücher des Reisemobilherstellers gefreut. „Gerade in der Corona-Krise wurde deutlich: Wir brauchen die Kompetenz starker Betriebsrätinnen und Betriebsräte zur Beschäftigungssicherung und als Basis für Erfolge von morgen. Nur die Einbindung der Beschäftigten in wesentliche Zukunftsentscheidungen des Unternehmens macht wirtschaftlichen Erfolg auch nachhaltig“, wird Stoch zitiert. „Durch Mitbestimmung gestalten die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer den wirtschaftlichen Strukturwandel mit. Mitbestimmte Unternehmen sind dabei eindeutig erfolgreicher“, so Martin Gerster.

Bojan Kokolj, Mitglied im Betriebsrat und Schwerbehindertenvertreter im Unternehmen, habe auf die demographischen Entwicklungen aufmerksam gemacht: „Mit einer immer älteren Belegschaft und einem sich verschiebenden Renteneintrittsalter werden wir zunehmend vor die Herausforderung gestellt, Arbeitsplätze leidensgerecht zu gestalten. Es ist zum Teil schwierig, die Schwerbehinderung von Menschen bescheinigt zu bekommen, da erhoffe ich mir Rückendeckung von der Politik.“