SPD-Ortsvereine in Waldsee und Aulendorf rufen zu Gesprächen mit Kreisräten auf

In einer gemeinsamen Erklärung zur aktuellen Krankenhaussituation sprechen sich die SPD-Ortsvereine Aulendorf-Altshausen und Bad Waldsee für den Erhalt der Waldseer Klinik aus und rufen die Bürger dazu auf, mit den Kreisräten zu sprechen und ihnen die Brisanz der Lage deutlich zu machen.

Wie aus der Erklärung hervorgeht haben sich die Waldseer SPDler bereits im Dezember an Landesgesundheitsminister Manfred Lucha gewandt und den Erhalt der Waldseer Klinik gefordert. „Als Reaktion darauf bekamen wir ein Interview von ihm zugesandt, in dem er seine starre Haltung gegen unser Krankenhaus begründete“, heißt es in der Pressemitteilung. Diesen Brief hätten die örtlichen Sozialdemokraten an die Kreisräte weitergeleitet, um sie zu sensibilisieren.

Keine Reaktion des Ministers auf Postkartenaktion

Zum Jahresbeginn startete die Orts-SPD außerdem eine Postkartenaktion. Unterstützer des Krankenhauses wurden dabei aufgerufen, Postkarten an den Gesundheitsminister zu schicken und sich damit für den Fortbestand des Waldseer Hospitals einzusetzen. „Vom Minister: Schweigen“, wird Luchas Reaktion auf die Aktion in der Presseerklärung beschrieben.

Nun wenden sich die beiden Ortsvereine erneut an die Öffentlichkeit – und zwar in der „aktuellen Situation, in der die Existenz des Krankenhauses Bad Waldsee gefährdet ist“. Und diese Situation sei auch und gerade vom Gesundheitsminister herbeigeführt worden, so die SPDler.

Erhalt des Krankenhauses gefordert

Bekanntlich entscheidet der Kreistag Ende Mai über die Zukunft der Waldseer Klinik. „Genauso wie das Allgäu, das stark unter den Krankenhausschließungen in Isny und Leutkirch leiden musste und das Krankenhaus in Wangen braucht, brauchen auch wir im Norden des Landkreises und sogar darüber hinaus ein Krankenhaus in der Nähe“, lautet die SPD-Begründung für ihren Einsatz.

Bad Saulgau, Laupheim und einige weitere Kliniken stünden vor der Schließung, und so werde auch über die Kreisgrenzen hinaus die Versorgung der Bevölkerung schwieriger, geht aus der Mitteilung hervor: „In dieser Situation ein Krankenhaus zu schließen, das diesen Bereich mit abdeckt – wie Bad Waldsee – wäre fahrlässig. Denn: Auch das Aulendorfer, das Altshausener und das Ebersbacher Krankenhaus steht in Bad Waldsee – und bald auch das Saulgauer Klinikum.“

Die SPD-Ortsvereine Aulendorf-Altshausen und Bad Waldsee machen sich gemeinsam für die Waldseer Klinik stark. (Foto: Archiv: Wolfgang Heyer)

Die örtliche SPD unterstütze daher eine Lösung, bei der die bisherigen drei OSK-Standorte im Landkreis Ravensburg erhalten bleiben. Die Bürger werden in der Erklärung dazu aufgerufen mit den Kreisräten zu sprechen und ihnen klar zu machen, was auf dem Spiel steht. „Wir Sozialdemokraten stellen klar, dass wir zum Krankenhaus in Bad Waldsee stehen und weiterhin für seinen Erhalt kämpfen werden“, steht in der Mitteilung, die unter anderem von den Ortsvereinsvorsitzenden Carola Rummel (Bad Waldsee) und Ernst Deuer (Aulendorf-Altshausen) unterzeichnet ist.