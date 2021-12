SPD-Ortsverein wehrt sich gegen Schließungsandrohungen des Krankenhauses

Nachdem Landesgesundheitsminister Manfred Lucha angekündigt hat, dass das Bad Waldseer Krankenhaus perspektivisch geschlossen werden soll, wendet sich der Bad Waldseer SPD-Ortsverein mit einem offenen Brief an den Minister.

„Das Kreiskrankenhaus in Bad Waldsee hat einen guten Ruf. Es schreibt trotz schwieriger Corona-Rahmenbedingungen schwarze Zahlen und trägt somit nicht zum Millionenscheren Defizit der OSK Ravensburg bei. Bad Waldsee als Gesundheitsstadt von mehr als regionaler Bedeutung schätzt die Kooperation mit den städtischen und privaten Reha-Kliniken. Obwohl im Kern über 100 Jahre alt, ist es nicht veraltet oder marode, sondern immer wieder modernisiert und neuem Standard angepasst“, zählen die SPD-Ortsverantwortlichen gleich zu Beginn des Briefes die Vorteile des OSK-Standortes in Bad Waldsee auf.

„Ein vorschnelles Todesurteil“

Zudem würden das Ärzte-Team, die Pflegekräfte und die sonstigen Beschäftigten in Hauswirtschaft, Verwaltung und anderen Bereichen großteils in und um Bad Waldsee wohnen und schätzen das gute Arbeitsklima und die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. „Die jüngst im Kreistag geäußerte und in der Schwäbischen Zeitung nachzulesende Aussage von Ihnen, Herr Gesundheitsminister Lucha, dass das Land keinesfalls kleine Krankenhausstandorte wie Bad Waldsee oder Tettnang weiter fördern werde, kommt einem vorschnellen Todesurteil gleich“, finden der SPD-Ortsvorstand sowie die SPD-Gemeinderäte klare Worte und weiter: „Sie schadet der Funktionstüchtigkeit und dem Ruf unseres Krankenhauses schon jetzt. Die SPD auf Ortsebene bemängelt dieses vorschnelle Urteil von Ihnen und die hierdurch verstärkte Verunsicherung der Bevölkerung, wie auch der Beschäftigten.“

Ergebnisse des Gutachtens abwarten

Sie Orts-SPDler fordern, dass das im Auftrag des Kreistags zu erstellende Gutachten zur Krankenhausstruktur im Kreis abgewartet werden solle und dabei auch die Variante „Erhaltung der drei Krankenhausstandorte in Ravensburg, Bad Waldsee und Wangen“ berücksichtigen soll. Die Corona-Krise zeige schließlich auf, wie wichtig mehrere Krankenhausstandorte für die Aufrechterhaltung der „normalen" medizinischen Versorgung sind.

Ein verderbliches Ziel

Das von Lucha formulierte krankenhauspolitische Ziel „ein Kreis – ein Krankenhaus" ist laut des SPD-Ortsvereins für einen großen Flächenkreis wie Ravensburg verderblich, „es ermöglicht kaum Ausweich- oder Ausgleichregelungen, die sich gerade in der Krise als nützlich, ja notwendig erweisen“. Die„Doppelstrukturen stellten hierbei eine wichtige, breite Aufstellung des Krankenhaussystems dar. Luchas Konzept habe leider auch nicht die Beschäftigten und nicht die Patienten im Blick, „sondern allenfalls betriebswirtschaftliche Aspekte, die wohl wichtig sind, aber nicht alleine ausschlaggebend sein dürfen“.

Die SPD-Forderung lautet, die geäußerte Haltung zu überdenken und auch im großen Flächenkreis Ravensburg eine Krankenhausstruktur mit mehreren Krankenhäusern zu erhalten.