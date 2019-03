SPD-Ortsverein feiert 100. Geburtstag

Mit einem Festabend hat der Ortsverein der SPD Bad Waldsee am Dienstag sein 100-jähriges Bestehen im Foyer der Stadthalle gefeiert. Neben vielen Genossen waren Vertreter aus Bundes- , Landes- und Regionalpolitik der Einladung gefolgt. Weitere Aktionen zum Jubiläum werde es nicht geben, bestätigte Oliver Hofmann, Vorsitzender des Ortsvereins im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Bezugnehmend auf eine Annonce im Waldseer Tagblatt aus dem Jahr 1919 wo zur „Großen Volksversammlung“ der Sozialdemokratischen Partei Waldsee eingeladen worden war, begrüßte der Vereinsvorsitzende die Anwesenden und wies darauf hin, dass schon damals „die Frauen besonders“ eingeladen waren. Hofmann, der den Ortsverein seit einem dreiviertel Jahr leitet, erzählte, dass er durch seinen ehemaligen Lehrer Emil Kaphegi, der im Rahmen der politischen Bildung Rudolf Bindig eingeladen hatte, zur SPD gekommen sei und dass dies ausschlaggebend für sein künftiges politisches Engagement gewesen sei.

Danach übergab er das Mikrofon an acht hochkarätige Redner, die Grußworte überbrachten: Dorothea Kliche-Behnke, stellvertretende Landesvorsitzende der SPD Baden-Württemberg, Hilde Mattheis (MdB), Bundesvorsitzende der DL21, Leni Breymaier (MdB), ehemalige Landesvorsitzende, Axel Müller, CDU-Bundestagsabgeordneter Landkreis Ravensburg, Heike Engelhardt, SPD-Kreisvorsitzende Ravensburg, Maximilian Kremer, Kreisvorsitzender der Jusos Ravensburg, Roland Weinschenk, Bürgermeister Stadt Bad Waldsee, und Gemeinderatsmitglied Rita König. Hinzu kam die Schilderung des Weges des Ortsvereins, den die stellvertretende OV-Vorsitzende Carola Rummel anhand einer Powerpointpräsentation skizzierte und die mit Spannung erwartete Rede von Karamba Diaby (MdB).

Heike Engelhardt ging zurück bis ins Jahr 1893, wo bei der Reichstagswahl erstmals sozialdemokratische Stimmen in Waldsee abgegeben wurden. Besondere Anerkennung zollte sie der Tatsache, dass die Waldseer SPD stark genug war, den Nazis entgegenzutreten.

Dorothea Kliche-Behnke verwies auf die eigenen katholischen Wurzeln und führte aus, dass die Gründung eines Ortsvereins in einer sozialdemokratischen Diaspora anders zu bewerten sei als etwa in Berlin. Für die Erwähnung der Einführung des aktiven und passiven Wahlrechtes der Frauen im Geburtsjahr des OV 1919 gab es Zwischenapplaus. Axel Müller sprach davon, dass die Einheit der Demokraten in einer Zeit des Umbruchs, in der die Demokratie zunehmend Anfeindungen ausgesetzt ist, über die Parteigrenzen hinaus demonstriert werden müsse. Hilde Mattheis bezog klare Stellung zum Auseinanderklaffen der Schere zwischen Arm und Reich. Der daraus resultierende Auftrag, soziale Gerechtigkeit durchzusetzen, sei ohne Frieden nicht möglich.

Wenige Sätze genügten und Bundestagsabgeordneter Karamba Diaby hatte alle Sympathien auf seiner Seite. 1961 in Marsassoum im Senegal geboren, wurde er 2013 als erster in Afrika geborener dunkelhäutiger Mensch in den Bundestag gewählt. In seiner Festrede bedankte er sich zuerst bei allen ehrenamtlich tätigen Menschen, die sich, egal in welchem Bereich, für die Gesellschaft einsetzen. Danach berichtete er von Anfeindungen bis hin zu Morddrohungen, die sein Büro täglich erreichen. Die Einstiegsdroge in den Rechtsextremismus sei die Zustimmung zu der Aussage, dass Deutschland durch Ausländer in gefährlichem Maße überfremdet sei.

Demgegenüber würden die Hunderttausende von Menschen stehen, die offen und demokratisch positive Entwicklungen befürworten, fernab von den Superreichen, die ihr Geld in Steueroasen anlegen. „Dieses Land ist zu schön, um es den Hassern und Spaltern zu überlassen.“