SPD lädt zum „Roten Stammtisch“ ein

Der SPD Ortsverein Bad Waldsee lädt Gäste und Genossen am Mittwoch, 21. November, zu seinem „Roten Stammtisch“ zum Diskutieren und Politisieren ein. Aktuelle Themen und Fragen zur Kommunal-, Landes-, Bundes- und Europapolitik stehen auf der Agenda. Hauptthema ist die Kommunalwahl im kommenden Jahr. Die Veranstaltung richtet sich an Interessierte für eine Kandidatur bei der Kommunalwahl als Gemeinderat oder Kreisrat, auch Nicht-SPD-Mitglieder sind willkommen. Beginn ist um 19 Uhr im Grünen Baum, Hauptstraße 34, in Bad Waldsee.