SPD in Mittelurbach trifft sich zum Roten Stammtisch

Der SPD Ortsverein Bad Waldsee lädt am Freitag, 15. Februar, Gäste und Genossen zum „Roten Stammtisch“ ein. Im Hinblick auf die Kommunalwahlen am 26. Mai finden die nächsten Termine abwechselnd in den Bad Waldseer Teilorten statt, da die Vertretung der Teilorte in den Kommunalparlamenten ein wichtiger Aspekt ist. Vor allem Interessenten für eine Kandidatur bei der Kommunalwahl als Gemeinderat oder Kreisrat für die Teilort, gerne auch Nicht-SPD-Mitglieder, sind willkommen und können sich dazu informieren. Beginn ist um 19 Uhr im Gasthof zum Rad, Burgstockstraße 11 in Bad Waldsee-Mittelurbach. Die Nominierung der Kandidaten für die Gemeinderats- und Kreistagswahl findet statt am Mittwoch, 20. Februar, um 19 Uhr im Grünen Baum in der Mälze, Hauptstraße 34 in Bad Waldsee.